Тренер Кучерова и Гусева: «Кузнецову лечиться надо, у него крыша поехала. Слышал, он был неадекватным»

Детский тренер Геннадий Курдин высказался о дисквалификации нападающего на четыре года за употребление кокаина.

«Наверное, это плохо. Такой публичный человек попался на кокаине... Его ставили в пример, о нем было много хорошей прессы. Представляете, какой это пример для молодежи? Какая это глупость? Это не глупость, у человека крыша поехала. Это хуже, чем алкоголизм! Ему лечиться надо.

Мне не понравилась позиция руководства , которое заявило, что у них все под контролем. Как же тогда человек играет на чемпионате мира, если у них все под контролем? Они что, ничего не видели? Меня это возмутило.

Как же такое произошло? Евгению надо было помочь, поговорить, на лечение отправить. Я слышал о том, что он был неадекватным, что он снотворного по 6-7 таблеток заглатывал. Все это неправильно. А руководителям нужно было вовремя ему помочь.

Еще раз повторюсь: для подрастающего поколения это плохой пример. Молодые хоккеисты сейчас могут сказать: «Вон, Кузнецов кокаин жрал и Кубок Стэнли выиграл!». А кто-то скажет, что это помогает...

Люди, которые продают этот кокаин, так и скажут, что, мол, мы Кузнецова кормили им, и посмотрите, каким хоккеистом он стал. Он же расслабляет, помогает. Моя точка зрения состоит в том, что человека надо лечить», – сказал Курдин.

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Когда Кузнецов принимал кокаин? Сколько он выводится из организма?