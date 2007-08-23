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ФХР о Кузнецове: «Употребление запрещенных веществ в расположении сборной России исключено»

Теги ФХР Сборная России по хоккею Вашингтон НХЛ допинг Евгений Кузнецов Хоккей

Федерация хоккея России выступила с заявлением относительно дисквалификации нападающего Евгения Кузнецова.

«23 августа 2019 года Международная федерация хоккея (ИИХФ) уведомила ФХР о том, что в допинг-пробе хоккеиста Кузнецова Евгения было обнаружено запрещенное вещество, за что он дисквалифицирован на 4 года. Дата начала дисквалификации – 13 июня 2019 года. 

Федерация хоккея России всегда выступала и будет выступать против применения запрещенных веществ в спорте. В сборных командах системы ФХР на постоянной основе проводятся мероприятия, направленные на разъяснения необходимости соблюдения всех антидопинговых правил.

Прибывая в команду, спортсмены находятся под постоянным наблюдением специалистов, поэтому употребление запрещенных веществ в расположении сборной России исключено. 

ФХР будет внимательно следить за развитием событий и примет все необходимые меры в соответствии с кодексом ВАДА, общероссийскими антидопинговыми правилами и требованиями ИИХФ», – говорится в сообщении.

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