Доминик Гашек может баллотироваться в президенты Чехии

Олимпийский чемпион 1998 года сообщил, что не исключает возможности баллотироваться в президенты Чехии.

«Я могу себе это представить, почему бы и нет? Можно представить все. Я люблю заниматься ответственными делами. И я не сомневаюсь, что должность президента очень ответственна. Он должен обладать рядом качеств, так что посмотрим.

Пока у меня есть работа, которую я действительно люблю, и хочу отдаваться ей в полной мере. Но что будет через два, через три года? Вот тогда я и решу. Все возможно», – сказал Гашек.

Следующие выборы президента Чехии пройдут в 2023 году.

Гашек отыграл в 735 матчей за «Чикаго», «Баффало», «Детройт» и «Оттаву». Дважды в составе «Ред Уингс» (2002, 2008) становился обладателем Кубка Стэнли. Кроме того, голкипер дваджы выигрывал «Харт Трофи» (1997, 1998), шесть раз – «Везину Трофи» (1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2001).