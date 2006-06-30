НХЛ. Бобровский и Панарин выбирают между «Флоридой» и «Айлендерс»

Журналист CBSMiami Дэвид Дворк поделился мнением о будущем игроков «Коламбуса» и Сергея Бобровского.

1 июля российские хоккеисты станут неограниченно свободными агентами.

«Бобровский и Панарин взвешивают все варианты. Я слышал, что они хотят продолжить играть вместе.

Панарин больше склоняется к «Флориде», а Бобровский разрывается. По информации источника, на него имеет огромное влияние Лу Ламорелло (генеральный менеджер – прим. Sports.ru).

В любом случае, кажется, список претендентов сократился до «Пантерс» и «Айлендерс», – написал Дворк.

Ранее сообщалось, что Панарин встретился с представителями «Рейнджерс», «Айлендерс» и «Флориды».

Бобровский также провел переговоры с «Пантерс», после чего отправился в Нью-Йорк.