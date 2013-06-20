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НХЛ. Василевский получил 28 первых мест из 31 в опросе, определявшем лучшего вратаря

Теги рейтинги Тампа-Бэй Даллас НХЛ Бен Бишоп Андрей Василевский Хоккей

Андрей Василевский из «Тампа-Бэй» был признан лучшим вратарем завершившегося сезона НХЛ за явным преимуществом.

Лауреат определялся голосованием генеральных менеджеров клубов. 28 участников опроса поставили Василевского на первое место, еще два функционера присудили россиянину второе. Один генменеджер не включил Андрея в тройку лучших.

Вратарь «Тампа-Бэй» по итогам голосования набрал 146 зачетных очков. Он более чем в два раза превзошел результат ближайшего преследователя – Бена Бишопа из «Далласа», на счету которого 64 балла.

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