НХЛ. Василевский получил 28 первых мест из 31 в опросе, определявшем лучшего вратаря

Андрей Василевский из «Тампа-Бэй» был признан лучшим вратарем завершившегося сезона за явным преимуществом.

Лауреат определялся голосованием генеральных менеджеров клубов. 28 участников опроса поставили Василевского на первое место, еще два функционера присудили россиянину второе. Один генменеджер не включил Андрея в тройку лучших.

Вратарь по итогам голосования набрал 146 зачетных очков. Он более чем в два раза превзошел результат ближайшего преследователя – Бена Бишопа из , на счету которого 64 балла.

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