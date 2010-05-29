Геннадий Тимченко: «Отпускаю Гусева в НХЛ, он заслужил своей игрой на Олимпиаде»

Президент СКА Геннадий Тимченко прокомментировал возможность возвращения в клуб нападающего Никиты Гусева.

«Он же поедет туда (в ) играть, и я его отпускаю. Отпускаю, потому что он заслужил, в том числе своей игрой на Олимпиаде в Пхенчхане, забив этот гол в финале. Ему пора, на самом деле, он уже взрослый мальчик.

Я больше переживаю, признаться, что наша молодежь пытается уехать в Северную Америку в 20-21 год. Зачем? Не понимаю, ведь не каждому из них там уготована судьба Панарина. Да и Артемий там четыре года уже отыграл, а сколько кубков выиграл? Пока что-то ни одного, а у нас в СКА выиграл», – сказал Тимченко.

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