Дацюк близок к переходу в «Автомобилист»

Нападающий Павел Дацюк, скорее всего, будет играть за «Автомобилист» в следующем сезоне.
Об этом рассказал агент хоккеиста Дэн Мильштейн, который отметил, что вероятность такого развития событий – 90 процентов.
«В ближайшие дни мы встретимся для того, чтобы обсудить планы на будущее.
Весьма вероятно, что Павел выполнит обещание сыграть за команду родного города в России. Но варианты в НХЛ также будут обговариваться», – заявил Мильштейн.
Ранее 40-летний форвард покинул СКА после трех сезонов.
В нынешнем сезоне Дацюк провел в регулярном чемпионате 54 матча и набрал 42 (12+30) очка. В плей-офф на счету игрока 7 (1+6) баллов в восьми матчах.