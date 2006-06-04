Дацюк близок к переходу в «Автомобилист»

Нападающий Павел Дацюк, скорее всего, будет играть за в следующем сезоне.

Об этом рассказал агент хоккеиста , который отметил, что вероятность такого развития событий – 90 процентов.

«В ближайшие дни мы встретимся для того, чтобы обсудить планы на будущее.

Весьма вероятно, что Павел выполнит обещание сыграть за команду родного города в России. Но варианты в также будут обговариваться», – заявил Мильштейн.

Ранее 40-летний форвард покинул после трех сезонов.

В нынешнем сезоне Дацюк провел в регулярном чемпионате 54 матча и набрал 42 (12+30) очка. В плей-офф на счету игрока 7 (1+6) баллов в восьми матчах.