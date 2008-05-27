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    Хоккеистка Ананьина о критике власти: «Мне без разницы – любят они или нет. Мне не страшно»

    Теги ФХР Сборная России по хоккею женский хоккей чемпионат мира политика Екатерина Ананьина Хоккей

    Участница Олимпийских игр 2010 года, бронзовый призер ЧМ-2013 среди женских команд Екатерина Ананьина ответила на вопросы подписчиков в комментариях к публикации о выступлении сборной России на ЧМ-2019.

    - Пора баллотироваться в президенты! И не ФХР, а всея России.

    – Я не против.

    - Я надеюсь, что в сборной России вы продолжите играть, потому что за такие слова в адрес сами знаете кого можно быстро вылететь.

    – Я уже не играю в сборной. Мне не страшно.

    - Но все равно, будьте осторожны. Власть у нас не любит критику, она только по 8 шайб забрасывает.

    – Мне абсолютно без разницы – любят они или нет, – ответила Ананьина.

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