Владислав Третьяк: «В Америке почти 2000 катков, в Канаде – 3000, а у нас всего 600. Надо догонять!»

Президент ФХР Владислав Третьяк поделился мнением об игре сборной США на ЧМ-2019.

– Чемпионат мира в Словакии вас впечатляет?

– Да! Приехало много ребят из НХЛ, они добавили уровень турниру. Например, у канадцев, может быть, не самый сильный состав, но они показывают игру, бьются до конца! Они показывают пример молодым хоккеистам, взрослым хоккеистам, болельщикам, что надо биться до последней сотой секунды. Такие бойцовские команды нужны. А теперь посмотрите на Америку, у них молодая и сильная команда. Да, в первом периоде мы их обыграли полностью, но дальше они выровняли игру, один Кэйн чего стоит!

– Считается, что за океаном играют в габаритный, напористый и силовой хоккей. Вас не удивляет, что в последнее время у США приезжают техничные игроки?

– Они взяли многое от нас. После 1980-го они книгу Тарасова изучали, много изучали русский хоккей. Они стали играть в более европейский хоккей. Посмотрите, они очень много делают - у них есть специальные учебные классы, где они тренируются и живут, я был в этих центрах. И они привозят на турниры молодые команды, которые на два года младше всех, пусть проигрывают, но какой опыт получают. Потом, когда эти игроки выходят на свой год, то они обыгрывают всех.

Посмотрите на сборные США до 18 лет и до 20 лет, они всегда в призерах. Изучили европейскую тактику, берут хорошего тренера и вкладывают много денег в развитие хоккея. В Америке почти 2000 катков, в Канаде – 3000, а у нас всего 600. Мы сейчас делаем все, чтобы и у нас было как можно больше катков, потому что я от Калининграда до Сахалина езжу и вижу, что в России небывалый интерес к хоккею. Так что мы проводим крупные турниры и все делаем, чтобы привлечь внимание к хоккею, но пока у нас дефицит катков.

Благо мы получили программу от правительства на 50 катков, а сейчас боремся, чтобы нам выделили еще 400 катков, потому что надо догонять! Сейчас мы на последнем месте среди развитых хоккейных стран по количеству стадионов на душу населения. У Финляндии при населении всего в семь миллионов есть 240 катков! – сказал Третьяк.

Расписание чемпионата мира по хоккею 2019 в Словакии

Турнирная таблица чемпионата мира по хоккею 2019 в Словакии

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