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    Илья Воробьев: «Сегодня нам досталась цепкая команда. С американцами было легче»

    Теги Сборная России по хоккею Илья Воробьев Сборная США по хоккею Сборная Финляндии по хоккею чемпионат мира Чемпионат.com Хоккей

    Главный тренер сборной России Илья Воробьев подвел итоги матча 1/2 финала ЧМ-2019 с командой Финляндии (0:1).

    «У финнов хорошая система, они не допустили ошибок. Сравнить их с Америкой? Совершенно разные команды. Сегодня нам досталась цепкая команда, которая хорошо играет в обороне, все ловит на себя. Американцы талантливые, но у них быстрая команда, которая тоже хотела играть в атаке. Поэтому с американцами нам было легче.

    Главная ошибка? Гол пропустили. Надо думать, разбирать. Пока свежо. Игра шла до одного гола. К сожалению, не мы его забили.

    Претензии к лидерам? У нас завтра игра. Мы сказали ребятам, что надо готовиться к следующему матчу», – сказал Воробьев. 

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