Илья Воробьев: «Сегодня нам досталась цепкая команда. С американцами было легче»

Главный тренер сборной России Илья Воробьев подвел итоги матча 1/2 финала ЧМ-2019 с командой Финляндии (0:1).

«У финнов хорошая система, они не допустили ошибок. Сравнить их с Америкой? Совершенно разные команды. Сегодня нам досталась цепкая команда, которая хорошо играет в обороне, все ловит на себя. Американцы талантливые, но у них быстрая команда, которая тоже хотела играть в атаке. Поэтому с американцами нам было легче.

Главная ошибка? Гол пропустили. Надо думать, разбирать. Пока свежо. Игра шла до одного гола. К сожалению, не мы его забили.

Претензии к лидерам? У нас завтра игра. Мы сказали ребятам, что надо готовиться к следующему матчу», – сказал Воробьев.

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