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    ЧМ-2019. 1/4 финала. Россия против США, Канада сыграет со Швейцарией

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    На чемпионате мира в Словакии стартует плей-офф.

    Сборная России встречается с командой США.

    ЧМ-2019

    1/4 финала

    Россия – США
    Дата проведения
    23 мая, 17.15, «Словнафт-Арена»
    Онлайн матча Видео

     

    Канада – Швейцария
    Дата проведения
    23 мая, 17.15, «Стил Арена»
    Онлайн матча Видео

     

    Финляндия – Швеция
    Дата проведения
    23 мая, 21.15, «Стил Арена»
    Онлайн матча Видео

     

    Чехия – Германия
    Дата проведения
    23 мая, 21.15, «Словнафт-Арена»
    Онлайн матча Видео

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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      5%
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