ЧМ-2019. 1/4 финала. Россия против США, Канада сыграет со Швейцарией

На чемпионате мира в Словакии стартует плей-офф.
Сборная России встречается с командой США.
ЧМ-2019
1/4 финала
- Дата проведения
- 23 мая, 17.15, «Словнафт-Арена»
- Дата проведения
- 23 мая, 17.15, «Стил Арена»
- Дата проведения
- 23 мая, 21.15, «Стил Арена»
- Дата проведения
- 23 мая, 21.15, «Словнафт-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Сборную России преследует миф: Овечкин и Малкин не должны играть вместе. Вспоминаем, откуда он взялся
Сборная России на ЧМ выглядит идеально. Но напрягают несколько мелочей
Расписание чемпионата мира по хоккею 2019 в Словакии