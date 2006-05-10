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    ЧМ-2019. ИИХФ изменила формат определения полуфинальных пар и отменила буллиты в финале

    Теги ИИХФ чемпионат мира правила Хоккей

    ИИХФ внесла изменения в формат плей-офф ЧМ-2019.

    Поправки в спортивный регламент должны утвердить на ежегодном конгрессе организации в 2019 году. 

    Отмечается, что изменения вступят в силу в следующем сезоне, однако представители сборных согласились применить новый формат уже на ЧМ-2019.

    Полуфинальные пары будут сформированы на основе общего рейтинга по итогам группового раунда с учетом следующих показателей: положение команды в группе, количество очков, разница шайб, количество забитых голов и рейтинг сборной.

    Команда с наивысшим рейтингом на основе данных показателей сыграет против сборной с худшим результатом.

    Кроме того, отменены буллиты в финальном матче. Если победитель турнира не будет определен в основное время, игра продолжится в формате три на три до первой заброшенной шайбы. Каждый овертайм будет длиться 20 минут.

    ЧМ сейчас главный хоккейный турнир. В этом году будет тьма звезд

    ЧМ-2019. Все овертаймы будут в формате 3 на 3, в финале не предусмотрены буллиты

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