ЧМ-2019. Все овертаймы будут в формате 3 на 3, в финале не предусмотрены буллиты

ИИХФ объявила о переходе на новый формат проведения овертаймов на чемпионатах мира.

Теперь овертаймы во всех матчах турнира, включая финал, будут проходить в формате 3 на 3.

В играх группового турнира в случае ничьей будет назначаться пятиминутный овертайм, после чего в случае необходимости состоится серия буллитов.

В четвертьфиналах, полуфиналах и игре за третье место овертайм продлится 10 минут. Если шайб заброшено не будет, победитель также определится в серии буллитов.

В финале серия буллитов не предусмотрена, продолжительность каждого овертайма – 20 минут.

Ранее в финале в случае ничьей в основное время был предусмотрен один 20-минутный овертайм в формате 4 на 4, после него – серия буллитов.

Отметим, что на двух последних турнирах сборная Швеции выигрывала финалы в буллитных сериях.

Новые правила будут применены уже на ЧМ-2019, который пройдет в Словакии.