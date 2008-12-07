Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    ЧМ-2019. Все овертаймы будут в формате 3 на 3, в финале не предусмотрены буллиты

    Теги ИИХФ чемпионат мира правила ЧМ-2019 Хоккей

    ИИХФ объявила о переходе на новый формат проведения овертаймов на чемпионатах мира.

    Теперь овертаймы во всех матчах турнира, включая финал, будут проходить в формате 3 на 3.

    В играх группового турнира в случае ничьей будет назначаться пятиминутный овертайм, после чего в случае необходимости состоится серия буллитов.

    В четвертьфиналах, полуфиналах и игре за третье место овертайм продлится 10 минут. Если шайб заброшено не будет, победитель также определится в серии буллитов.

    В финале серия буллитов не предусмотрена, продолжительность каждого овертайма – 20 минут.

    Ранее в финале в случае ничьей в основное время был предусмотрен один 20-минутный овертайм в формате 4 на 4, после него – серия буллитов.

    Отметим, что на двух последних турнирах сборная Швеции выигрывала финалы в буллитных сериях. 

    Новые правила будут применены уже на ЧМ-2019, который пройдет в Словакии.

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться