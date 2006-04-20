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    Третьяк о Дмитрии Медведеве: «Наша цель – построить 400 катков. Благодарим премьер-министра за эту программу»

    Теги ФХР Владислав Третьяк Дмитрий Медведев детский хоккей Р-Спорт Хоккей

    Президент ФХР Владислав Третьяк  поблагодарил председателя правительства РФ Дмитрия Медведева за программу строительства стадионов.

    «Дмитрий Анатольевич – болельщик хоккея, но не только. Он и болельщик хоккея с мячом. Он любит спорт, и это очень приятно.

    Мы вошли в программу по строительству стадионов, это очень важно, потому что у нас нехватка стадионов по стране, так как хоккей у нас сильно развивается от Калининграда до Дальнего Востока, а вот по каткам мы уступаем нашим соперникам из Канады и даже финнам (на душу населения – прим. Sports.ru).

    Наша главная цель – построить в будущем 400 катков. Мы благодарим премьер-министра за эту программу», – сказал Третьяк.

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