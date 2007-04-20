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    Дмитрий Медведев получил золотую медаль чемпиона КХЛ на церемонии награждения ЦСКА

    Теги ФХР светская хроника Владислав Третьяк КХЛ Дмитрий Медведев Кубок Гагарина Хоккей

    Президент ФХР Владислав Третьяк сообщил, что вручил председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву золотую медаль чемпиона КХЛ во время церемонии награждения игроков и тренеров ЦСКА, завоевавших Кубок Гагарина.

    Медведев присутствовал на четвертом матче финальной серии между московским клубом и «Авангардом» (3:2 ОТ, 4-0). После его завершения он принял участие в награждении игроков и тренеров армейцев. 

    «Да, верно», – сказал Третьяк в ответ на вопрос о вручении медали председателю правительства РФ.

    Скоро в Сочи стартует крупнейший в мире детский хоккейный турнир. После соревнований ребята играют в топ-клубах.

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