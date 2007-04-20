Дмитрий Медведев получил золотую медаль чемпиона КХЛ на церемонии награждения ЦСКА

Президент ФХР Владислав Третьяк сообщил, что вручил председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву золотую медаль чемпиона КХЛ во время церемонии награждения игроков и тренеров ЦСКА, завоевавших Кубок Гагарина.

Медведев присутствовал на четвертом матче финальной серии между московским клубом и «Авангардом» (3:2 ОТ, 4-0). После его завершения он принял участие в награждении игроков и тренеров армейцев.

«Да, верно», – сказал Третьяк в ответ на вопрос о вручении медали председателю правительства РФ.