Ковальчук о Дежардене: «Дай бог ему здоровья. Я не злопамятный, время расставит все на свои места»

Нападающий «Лос-Анджелеса» не стал комментировать работу экс-главного тренера .

Под руководством Дежардена команда финишировала последней в Западной конференции.

– У новый главный тренер – Тодд Маклеллан. Уже разговор с ним был?

– Нет, потому что только сегодня у него была пресс-конференция. Но сказали, что он будет здесь всю неделю. Поэтому завтра-послезавтра, думаю, обязательно пообщаемся.

– Вы наверняка помните его и по «Сан-Хосе», и по «Эдмонтону». Это тренер атакующего, зрелищного стиля хоккея. После консерватора Уилли Дежардена такое назначение вас наверняка порадовало?

– Посмотрим. Уже не хочу ни о чем заранее говорить. Лучше познакомиться с человеком – и, когда начнем работать, все будет ясно.

Но я разговаривал о Маклеллане и с Женей Набоковым, и с Дэни Хитли. Все о нем очень позитивно отзываются и как о человеке, и как о тренере. Это настраивает на позитив.

– Что теперь постфактум скажете о Дежардене?

– Ничего не буду говорить. Дай бог ему здоровья, и чтобы дальше у него все было хорошо. Я же не злопамятный. Время расставит все на свои места.

– В последнем матче регулярки вы забросили две шайбы. Можно сказать, что хотя бы поэтому сезон с неплохим настроением закончили?

– Да при чем здесь последняя игра… Сезон мы закончили с тем же настроением, которое было у нас последний месяц. Все ждали, когда он завершится.

Думаю, для каждого из нашей команды это был один из худших сезонов в карьере. Но верю, что сборная это ощущение скрасит! – сказал Ковальчук.