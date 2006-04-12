Щербак получит три млн долларов за три года в «Авангарде»

Нападающий системы «Лос-Анджелеса» Никита Щербак близок к переходу в .

Россиянин будет зарабатывать один миллион долларов за сезон. Срок соглашения – три года, об этом сообщает Sport24.

Президент омского клуба Максим Сушинский отказался от комментариев. Также в услугах нападающего был заинтересован ЦСКА.

Текущий сезон 23-летний форвард начинал в «Монреале», но за команду он не провел ни одного матча.

С драфта отказов россиянина забрал . За «Кингс» Щербак сыграл 8 матчей и забросил одну шайбу. В на его счету 11 (4+7) баллов в 23 встречах.