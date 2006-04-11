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    Щербак вернется в Россию и подпишет контракт с «Авангардом»

    Теги Авангард возможные переходы Лос-Анджелес НХЛ АХЛ КХЛ Никита Щербак Онтарио Рейн Хоккей

    Нападающий системы «Лос-Анджелеса» Никита Щербак продолжит карьеру в КХЛ.

    Как сообщает «Бизнес Online», хоккеист подпишет контракт с «Авангардом».

    В КХЛ он считается неограниченно свободным агентом. В 2013 году Щербак уехал в Северную Америку из «Капитана».

    Текущий сезон 23-летний форвард начинал в «Монреале», но за команду он не провел ни одного матча.

    С драфта отказов россиянина забрал «Лос-Анджелес». За «Кингс» Щербак сыграл 8 матчей и забросил одну шайбу. В АХЛ на его счету 11 (4+7) баллов в 23 встречах.

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