Щербак вернется в Россию и подпишет контракт с «Авангардом»

Нападающий системы «Лос-Анджелеса» Никита Щербак продолжит карьеру в КХЛ.
Как сообщает «Бизнес Online», хоккеист подпишет контракт с «Авангардом».
В КХЛ он считается неограниченно свободным агентом. В 2013 году Щербак уехал в Северную Америку из «Капитана».
Текущий сезон 23-летний форвард начинал в «Монреале», но за команду он не провел ни одного матча.
С драфта отказов россиянина забрал «Лос-Анджелес». За «Кингс» Щербак сыграл 8 матчей и забросил одну шайбу. В АХЛ на его счету 11 (4+7) баллов в 23 встречах.