Щербак вернется в Россию и подпишет контракт с «Авангардом»

Нападающий системы «Лос-Анджелеса» Никита Щербак продолжит карьеру в .

Как сообщает «Бизнес Online», хоккеист подпишет контракт с .

В КХЛ он считается неограниченно свободным агентом. В 2013 году Щербак уехал в Северную Америку из «Капитана».

Текущий сезон 23-летний форвард начинал в «Монреале», но за команду он не провел ни одного матча.

С драфта отказов россиянина забрал . За «Кингс» Щербак сыграл 8 матчей и забросил одну шайбу. В АХЛ на его счету 11 (4+7) баллов в 23 встречах.