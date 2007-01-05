Клим Костин: «От разочарования и боли я повел себя неправильно. Я хотел бы извиниться»

Капитан молодежной сборной России Клим Костин извинился за свое поведение после поражения в матче 1/2 финала МЧМ-2019 с США (1:2).

«Когда я покинул лед после поражения от США, мне показали видео того, что произошло и как я себя вел. Я хотел бы извиниться.

Я ничем не отличаюсь от любого американца или канадца. Я очень сильно хотел победить для моих товарищей, моей семьи и моей страны. Поражение было болезненным и тяжелым. От разочарования и боли я повел себя неправильно.

Приношу извинения американским хоккеистам, болельщикам в Ванкувере и всем поклонникам хоккея, кто видел это. Я не должен был вести себя подобным образом. После просмотра видео я понял, что это не то, как я хочу представлять себя, мою семью и мою страну. Пожалуйста, примите мои извинения», — написал Костин в твиттере.

После матча Россия – США состоялась церемония награждения. Костин вошел в тройку лучших игроков сборной России. Перед получением подарочных часов форвард бросил шлем на лед. Он также отказался позировать с подарком для фотографии и выругался на камеру, возвращаясь к партнерам, которые стояли на синей линии.

В матче за третье место команда России встретится со Швейцарией. Матч начнется 6 января в 00:00 по московскому времени.

Костин не сдержал слез и выругался на камеру после вылета в полуфинале МЧМ-2019