Валерий Брагин: «Мы чистый гол забили, движения коньком не было. Удар против Кравцова – удаление до конца матча»

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин ответил на вопросы после поражения от США (1:2) в полуфинале МЧМ-2019.

– Повлиял ли первый пропущенный гол на игру сборной России?

– Ну, говорят, мы там чистый гол забили. Вот вопрос в чем. Никаких там движений коньком не было, но это уже...

В таких играх важно, кто первым забьет. Мы предполагали, что много голов не будет.

– В каком сейчас ребята состоянии?

– Они, как и мы, чувствовали, что все было рядом.

Сейчас главная задача успокоить их и настроить на завтрашний матч.

– Что вы говорили Костину сразу после финальной сирены?

– Это останется между нами.

– Момент с Кравцовым в конце первого периода, там ведь можно было не две минуты дать, а больше.

– Не ко мне эти вопросы.

Ну, что я могу сказать. Удар в лицо клюшкой, что тут комментировать. Это удаление до конца.

– Команда билась до конца, но что-то можно было поменять в конце?

– Все лучшие силы мы пустили в конце.

– Можно сказать, что американцам повезло?

– Ну как так можно говорить?

– Кравцов в слезах, Костин злой. Как их успокоить?

– Да уже поговорили, успокоили, понимают, что завтра матч», – заявил Брагин.

Россия проиграла США в полуфинале МЧМ. Мы транслировали этот матч