Валерий Брагин: «Мы чистый гол забили, движения коньком не было. Удар против Кравцова – удаление до конца матча»

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин ответил на вопросы после поражения от США (1:2) в полуфинале МЧМ-2019.
– Повлиял ли первый пропущенный гол на игру сборной России?
– Ну, говорят, мы там чистый гол забили. Вот вопрос в чем. Никаких там движений коньком не было, но это уже...
В таких играх важно, кто первым забьет. Мы предполагали, что много голов не будет.
– В каком сейчас ребята состоянии?
– Они, как и мы, чувствовали, что все было рядом.
Сейчас главная задача успокоить их и настроить на завтрашний матч.
– Что вы говорили Костину сразу после финальной сирены?
– Это останется между нами.
– Момент с Кравцовым в конце первого периода, там ведь можно было не две минуты дать, а больше.
– Не ко мне эти вопросы.
Ну, что я могу сказать. Удар в лицо клюшкой, что тут комментировать. Это удаление до конца.
– Команда билась до конца, но что-то можно было поменять в конце?
– Все лучшие силы мы пустили в конце.
– Можно сказать, что американцам повезло?
– Ну как так можно говорить?
– Кравцов в слезах, Костин злой. Как их успокоить?
– Да уже поговорили, успокоили, понимают, что завтра матч», – заявил Брагин.
Россия проиграла США в полуфинале МЧМ. Мы транслировали этот матч