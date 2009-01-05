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    Валерий Брагин: «Мы чистый гол забили, движения коньком не было. Удар против Кравцова – удаление до конца матча»

    Теги молодежная сборная России молодежная сборная США молодежный чемпионат мира Валерий Брагин Клим Костин Виталий Кравцов Хоккей

    Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин ответил на вопросы после поражения от США (1:2) в полуфинале МЧМ-2019.

    – Повлиял ли первый пропущенный гол на игру сборной России?

    – Ну, говорят, мы там чистый гол забили. Вот вопрос в чем. Никаких там движений коньком не было, но это уже...

    В таких играх важно, кто первым забьет. Мы предполагали, что много голов не будет.

    – В каком сейчас ребята состоянии?

    – Они, как и мы, чувствовали, что все было рядом.

    Сейчас главная задача успокоить их и настроить на завтрашний матч.

    – Что вы говорили Костину сразу после финальной сирены?

    – Это останется между нами.

    – Момент с Кравцовым в конце первого периода, там ведь можно было не две минуты дать, а больше.

    – Не ко мне эти вопросы.

    Ну, что я могу сказать. Удар в лицо клюшкой, что тут комментировать. Это удаление до конца.

    – Команда билась до конца, но что-то можно было поменять в конце?

    – Все лучшие силы мы пустили в конце.

    – Можно сказать, что американцам повезло?

    – Ну как так можно говорить?

    – Кравцов в слезах, Костин злой. Как их успокоить?

    – Да уже поговорили, успокоили, понимают, что завтра матч», – заявил Брагин.

    Россия проиграла США в полуфинале МЧМ. Мы транслировали этот матч

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