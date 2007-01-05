Клим Костин: «Было незаметно, но незасчитанный гол надломил. Мы – русские, здесь все и все против нас»

Капитан молодежной сборной России Клим Костин дал комментарий после поражения от команды США (1:2) в матче 1/2 финала МЧМ-2019.

«Никаких слов не подобрать, ничего не могу сказать. Играли лучше. Не стоит забывать, что мы русские. Поражение тяжело переживать, но надо его принять и двигаться дальше.

Сложно передать те эмоции, которые сейчас внутри. Фортуна сегодня была не на нашей стороне. По тактике делали все, что просил Брагин.

Старались на характере, на желании. После финальной сирены Брагин сказал слова поддержки.

Незасчитанный гол? Соглашайся – не соглашайся, не мы решения принимаем. В НХЛ такие голы засчитываются, движения коньком не было.

Наш защитник хорошо увидел партнера, от конька залетело. Этот момент нас и надломил.

Вроде бы это было незаметно, но где-то глубоко внутри это сидело. Мы – русские, здесь все и все против нас. Внутри пустота.

Но на матч за третье место соберемся, мы же команда», – заявил Костин.

Россия проиграла США в полуфинале МЧМ. Мы транслировали этот матч