Евгений Малкин: «Брагин — лучший молодежный тренер всех времен»

Нападающий «Питтсбурга» прокомментировал выступление молодежной сборной России на МЧМ-2019.

«Молодежный чемпионат мира посмотреть удается, конечно. С датчанами полный матч посмотрел, видно, что есть индивидуально сильные игроки. С канадцами здорово сыграли.

Я на трех молодежных чемпионатах играл, к сожалению, два раза в финале проигрывали. Но уже не вернешь молодость, не сыграешь заново. В Ванкувере классно играть, на канадской площадке, двадцать тысяч на трибунах, атмосфера сумасшедшая.

Для молодежи это огромный опыт, все бьются, чтобы попасть в состав. Тем более Брагин на мостике. Лучший молодежный тренер всех времен, я считаю. Видно, что ребята мастеровитые, вратари хорошие. Защита удивила, они хорошо отдают быстрый пас, поэтому есть все шансы выиграть», — сказал Малкин.

В 1/4 финала Россия победила Словакию (8:3). В полуфинале команда сыграет со сборной США.

Россия растащила очень крепких словаков. Было круто

Россия – в полуфинале МЧМ. Мы транслировали матч со Словакией в прямом эфире