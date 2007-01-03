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    Евгений Малкин: «Брагин — лучший молодежный тренер всех времен»

    Теги молодежная сборная России Евгений Малкин НХЛ молодежный чемпионат мира Валерий Брагин Спорт-Экспресс Хоккей

    Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин прокомментировал выступление молодежной сборной России на МЧМ-2019.

    «Молодежный чемпионат мира посмотреть удается, конечно. С датчанами полный матч посмотрел, видно, что есть индивидуально сильные игроки. С канадцами здорово сыграли.

    Я на трех молодежных чемпионатах играл, к сожалению, два раза в финале проигрывали. Но уже не вернешь молодость, не сыграешь заново. В Ванкувере классно играть, на канадской площадке, двадцать тысяч на трибунах, атмосфера сумасшедшая.

    Для молодежи это огромный опыт, все бьются, чтобы попасть в состав. Тем более Брагин на мостике. Лучший молодежный тренер всех времен, я считаю. Видно, что ребята мастеровитые, вратари хорошие. Защита удивила, они хорошо отдают быстрый пас, поэтому есть все шансы выиграть», — сказал Малкин.

    В 1/4 финала Россия победила Словакию (8:3). В полуфинале команда сыграет со сборной США.

    Россия растащила очень крепких словаков. Было круто

    Россия – в полуфинале МЧМ. Мы транслировали матч со Словакией в прямом эфире

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