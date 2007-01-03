НХЛ. Кучеров – единственный из россиян, кто сыграет в Матче звезд-2019

объявила составы команд на Матч звезд-2019, который пройдет в Сан-Хосе в ночь на 27 января. Днем ранее состоится мастер-шоу.

Атлантический дивизион

Нападающие: Джек Айкел («Баффало»), , Стивен Стэмкос (оба — «Тампа-Бэй»), Остон Мэттьюс (к), Джон Таварес (оба — «Торонто»), Давид Пастрняк («Бостон»).

Защитники: Тома Шабо («Оттава»), Кит Йэндл («Флорида»).

Вратари: Джимми Ховард («Детройт»), Кэри Прайс («Монреаль»).

Столичный дивизион

Нападающие: Себастьян Ахо («Каролина»), Кэм Эткинсон («Коламбус»), Мэтью Барзэл («Айлендерс»), Сидни Кросби («Питтсбург»), Клод Жиру («Филадельфия»), Тэйлор Холл («Нью-Джерси»).

Защитники: Джон Карлсон («Вашингтон»), Сет Джонс («Коламбус»).

Вратари: Брэйден Холтби («Вашингтон»), Хенрик Лундквист («Рейнджерс»).

Центральный дивизион

Нападающие: Патрик Кэйн («Чикаго»), Нэтан Маккиннон (к), Микко Рантанен (оба — «Колорадо»), Райан O’Райли («Сент-Луис»), Марк Шайфли, Блэйк Уилер (оба — «Виннипег»).

Защитники: Миро Хейсканен («Даллас»), Роман Йоси («Нэшвилл»).

Вратари: Деван Дубник («Миннесота»), Пекка Ринне («Нэшвилл»).

Тихоокеанский дивизион

Нападающие: Джонни Годро («Калгари»), Клейтон Келлер («Аризона»), Коннор Макдэвид (к, «Эдмонтон»), Джо Павелски («Сан-Хосе»), Элиас Петтерссон («Ванкувер»).

Защитники: Брент Бернс, Эрик Карлссон (оба — «Сан-Хосе»), Дрю Даути («Лос-Анджелес»).

Вратари: Марк-Андре Флери («Вегас»), Джон Гибсон («Анахайм»).