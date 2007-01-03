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    НХЛ. Кучеров – единственный из россиян, кто сыграет в Матче звезд-2019

    Теги Нью-Джерси Питтсбург Айлендерс Филадельфия Баффало Оттава Монреаль Торонто Бостон Тампа-Бэй Каролина Вашингтон Флорида Нэшвилл Детройт Сент-Луис Коламбус Чикаго Ванкувер Миннесота Калгари Колорадо Эдмонтон Анахайм Даллас Сан-Хосе Лос-Анджелес Аризона Матч звезд НХЛ Марк-Андре Флери Сидни Кросби Брент Бернс Кит Йэндл Джо Павелски НХЛ Хенрик Лундквист Патрик Кэйн Джон Таварес Пекка Ринне Клод Жиру Кэри Прайс Дрю Даути Джимми Ховард Блэйк Уилер Стивен Стэмкос Эрик Карлссон Джон Карлсон Тэйлор Холл Брэйден Холтби Деван Дубник Вегас Никита Кучеров Райан О′Райлли Роман Йоси Виннипег Марк Шайфли Джон Гибсон Кэм Эткинсон Нэтан Маккиннон Сет Джонс Джонни Годро Коннор Макдэвид Мэтью Барзэл Давид Пастрняк Джек Айкел Микко Рантанен Тома Шабо Остон Мэттьюс Себастьян Ахо Клейтон Келлер Элиас Петтерссон Миро Хейсканен Хоккей

    НХЛ объявила составы команд на Матч звезд-2019, который пройдет в Сан-Хосе в ночь на 27 января. Днем ранее состоится мастер-шоу.

    Атлантический дивизион

    Нападающие: Джек Айкел («Баффало»), Никита Кучеров, Стивен Стэмкос (оба — «Тампа-Бэй»), Остон Мэттьюс (к), Джон Таварес (оба — «Торонто»), Давид Пастрняк («Бостон»).

    Защитники: Тома Шабо («Оттава»), Кит Йэндл («Флорида»).

    Вратари: Джимми Ховард («Детройт»), Кэри Прайс («Монреаль»).

    Столичный дивизион

    Нападающие: Себастьян Ахо («Каролина»), Кэм Эткинсон («Коламбус»), Мэтью Барзэл («Айлендерс»), Сидни Кросби («Питтсбург»), Клод Жиру («Филадельфия»), Тэйлор Холл («Нью-Джерси»).

    Защитники: Джон Карлсон («Вашингтон»), Сет Джонс («Коламбус»).

    Вратари: Брэйден Холтби («Вашингтон»), Хенрик Лундквист («Рейнджерс»).

    Центральный дивизион

    Нападающие: Патрик Кэйн («Чикаго»), Нэтан Маккиннон (к), Микко Рантанен (оба — «Колорадо»), Райан O’Райли («Сент-Луис»), Марк Шайфли, Блэйк Уилер (оба — «Виннипег»).

    Защитники: Миро Хейсканен («Даллас»), Роман Йоси («Нэшвилл»).

    Вратари: Деван Дубник («Миннесота»), Пекка Ринне («Нэшвилл»).

    Тихоокеанский дивизион

    Нападающие: Джонни Годро («Калгари»), Клейтон Келлер («Аризона»), Коннор Макдэвид (к, «Эдмонтон»), Джо Павелски («Сан-Хосе»), Элиас Петтерссон («Ванкувер»).

    Защитники: Брент Бернс, Эрик Карлссон (оба — «Сан-Хосе»), Дрю Даути («Лос-Анджелес»).

    Вратари: Марк-Андре Флери («Вегас»), Джон Гибсон («Анахайм»).

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