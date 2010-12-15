Мама Овечкина: «Сын находится в возрасте Христа, когда можно творить чудеса»

Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Овечкина, мама капитана «Вашингтона» Александра Овечкина поделилась впечатлениями о втором подряд хет-трике сына в .

«Конечно, мы с Сашиным папой смотрели оба матча, в которых сын оформил хет-трик. Мы смотрим игры каждый раз, не спим ночами.

Саша переживает вторую молодость? Да какая вторая молодость?! Для него хоккей только начинается! Сын находится в возрасте Иисуса Христа, когда можно творить чудеса.

Самое главное, что двигается хорошо. Будет продолжать в том же духе, будет работать, обязательно все получится так, как нужно. Конечно, мы уже написали Саше, поздравили его с победой и хорошей игрой», — сказала Овечкина.