КХЛ объявила составы сборных на Матч звезд-2019

КХЛ объявила составы команд на звездный уикенд, который пройдет 19 и 20 января 2019 года в Казани.

19 января сборные четырех дивизионов примут участие в Мастер-шоу, а на следующий день – в Матче звезд КХЛ в формате мини-турнира.

В Татарстан отправятся 44 хоккеиста из 23 клубов лиги.

Дивизион Боброва

Вратари: Юлиус Гудачек ( , выбор СМИ), Магнус Хелльберг (СКА, выбор КХЛ).

Защитники: Мэтью Майоне («Динамо» Рига, выбор болельщиков), Патрик Херсли (СКА, выбор болельщиков), Сами Леписто ( , выбор СМИ), Миика Койвисто («Динамо» Москва, выбор КХЛ).

Нападающие: Линус Виделль («Динамо» Рига, выбор болельщиков), (СКА, выбор болельщиков), Дмитрий Кагарлицкий («Динамо» Москва, выбор СМИ), Александр Хохлачев («Спартак», выбор КХЛ), Александр Барабанов (СКА, выбор КХЛ).

Дивизион Тарасова

Вратари: Илья Сорокин (ЦСКА, выбор СМИ), Константин Барулин (ХК «Сочи», выбор КХЛ).

Защитники: Якуб Накладал («Локомотив», выбор болельщиков), Никита Нестеров (ЦСКА, выбор болельщиков), Александр Елесин («Локомотив», выбор СМИ), Кристиан Хенкель («Динамо» , выбор КХЛ).

Нападающие: (ЦСКА, выбор болельщиков), Андрей Локтионов («Локомотив», выбор болельщиков), Миро Аалтонен («Витязь», выбор СМИ), Михал Ржепик («Слован», выбор КХЛ), Эрик О’Делл («Сочи», выбор КХЛ).

Дивизион Харламова

Вратари: Якуб Коварж («Автомобилист», выбор СМИ), Владислав Подъяпольский («Ак Барс», выбор КХЛ).

Защитники: Пол Постма («Ак Барс», выбор болельщиков), Никита Трямкин («Автомобилист», выбор болельщиков), Виктор Антипин («Металлург» Мг, выбор СМИ), Денис Баранцев («Торпедо», выбор КХЛ).

Нападающие: Сергей Мозякин («Металлург» Мг, выбор болельщиков), Найджел Доус («Автомобилист», выбор болельщиков), Виталий Кравцов («Трактор», выбор СМИ), Юусо Пуустинен («Нефтехимик», выбор КХЛ), Стефан Да Коста («Автомобилист», выбор КХЛ).

Дивизион Чернышева

Вратари: Юха Метсола («Салават Юлаев», выбор СМИ), Игорь Бобков («Авангард», выбор КХЛ).

Защитники: Филип Ларсен («Салават Юлаев», выбор болельщиков), Даррен Дитц («Барыс», выбор болельщиков), Марк-Андре Граньяни («Куньлунь», выбор СМИ), Ян Коларж («Амур», выбор КХЛ).

Нападающие: Сергей Широков («Авангард», выбор болельщиков), Илья Михеев («Авангард», выбор болельщиков), Антон Бурдасов («Салават Юлаев», выбор СМИ), Роман Старченко («Барыс», выбор КХЛ), Никита Михайлов («Сибирь», выбор КХЛ).