КХЛ объявила составы сборных на Матч звезд-2019

КХЛ объявила составы команд на звездный уикенд, который пройдет 19 и 20 января 2019 года в Казани.
19 января сборные четырех дивизионов примут участие в Мастер-шоу, а на следующий день – в Матче звезд КХЛ в формате мини-турнира.
В Татарстан отправятся 44 хоккеиста из 23 клубов лиги.
Дивизион Боброва
Вратари: Юлиус Гудачек («Спартак», выбор СМИ), Магнус Хелльберг (СКА, выбор КХЛ).
Защитники: Мэтью Майоне («Динамо» Рига, выбор болельщиков), Патрик Херсли (СКА, выбор болельщиков), Сами Леписто («Йокерит», выбор СМИ), Миика Койвисто («Динамо» Москва, выбор КХЛ).
Нападающие: Линус Виделль («Динамо» Рига, выбор болельщиков), Никита Гусев (СКА, выбор болельщиков), Дмитрий Кагарлицкий («Динамо» Москва, выбор СМИ), Александр Хохлачев («Спартак», выбор КХЛ), Александр Барабанов (СКА, выбор КХЛ).
Дивизион Тарасова
Вратари: Илья Сорокин (ЦСКА, выбор СМИ), Константин Барулин (ХК «Сочи», выбор КХЛ).
Защитники: Якуб Накладал («Локомотив», выбор болельщиков), Никита Нестеров (ЦСКА, выбор болельщиков), Александр Елесин («Локомотив», выбор СМИ), Кристиан Хенкель («Динамо» Минск, выбор КХЛ).
Нападающие: Кирилл Капризов (ЦСКА, выбор болельщиков), Андрей Локтионов («Локомотив», выбор болельщиков), Миро Аалтонен («Витязь», выбор СМИ), Михал Ржепик («Слован», выбор КХЛ), Эрик О’Делл («Сочи», выбор КХЛ).
Дивизион Харламова
Вратари: Якуб Коварж («Автомобилист», выбор СМИ), Владислав Подъяпольский («Ак Барс», выбор КХЛ).
Защитники: Пол Постма («Ак Барс», выбор болельщиков), Никита Трямкин («Автомобилист», выбор болельщиков), Виктор Антипин («Металлург» Мг, выбор СМИ), Денис Баранцев («Торпедо», выбор КХЛ).
Нападающие: Сергей Мозякин («Металлург» Мг, выбор болельщиков), Найджел Доус («Автомобилист», выбор болельщиков), Виталий Кравцов («Трактор», выбор СМИ), Юусо Пуустинен («Нефтехимик», выбор КХЛ), Стефан Да Коста («Автомобилист», выбор КХЛ).
Дивизион Чернышева
Вратари: Юха Метсола («Салават Юлаев», выбор СМИ), Игорь Бобков («Авангард», выбор КХЛ).
Защитники: Филип Ларсен («Салават Юлаев», выбор болельщиков), Даррен Дитц («Барыс», выбор болельщиков), Марк-Андре Граньяни («Куньлунь», выбор СМИ), Ян Коларж («Амур», выбор КХЛ).
Нападающие: Сергей Широков («Авангард», выбор болельщиков), Илья Михеев («Авангард», выбор болельщиков), Антон Бурдасов («Салават Юлаев», выбор СМИ), Роман Старченко («Барыс», выбор КХЛ), Никита Михайлов («Сибирь», выбор КХЛ).