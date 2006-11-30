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    КХЛ объявила составы сборных на Матч звезд-2019

    Теги Ак Барс Авангард Салават Юлаев Металлург Мг Сибирь ЦСКА Локомотив Нефтехимик СКА Спартак Автомобилист Торпедо Сергей Широков Константин Барулин Дмитрий Кагарлицкий Сергей Мозякин Найджел Доус Сами Леписто Слован Йокерит Антон Бурдасов Динамо Минск КХЛ Барыс Динамо Рига Андрей Локтионов Юлиус Гудачек Линус Виделль Марк-Андре Граньяни Никита Нестеров Патрик Херсли Роман Старченко Матч звезд КХЛ Эрик О′Делл Игорь Бобков Филип Ларсен Стефан Да Коста Пол Постма Виктор Антипин Александр Хохлачев Никита Гусев Михал Ржепик Якуб Накладал Динамо Юусо Пуустинен Якуб Коварж Илья Сорокин Никита Трямкин Денис Баранцев Миро Аалтонен Ян Коларж 1986 Магнус Хелльберг Юха Метсола Сочи Александр Барабанов Кристиан Хенкель Кирилл Капризов Илья Михеев Владислав Подъяпольский Даррен Дитц Куньлунь Ред Стар Александр Елесин Виталий Кравцов Миика Койвисто дивизион Боброва дивизион Тарасова дивизион Харламова дивизион Чернышева Мэтью Майоне Никита Михайлов Хоккей

    КХЛ объявила составы команд на звездный уикенд, который пройдет 19 и 20 января 2019 года в Казани.

    19 января сборные четырех дивизионов примут участие в Мастер-шоу, а на следующий день – в Матче звезд КХЛ в формате мини-турнира.

    В Татарстан отправятся 44 хоккеиста из 23 клубов лиги.

    Дивизион Боброва

    Вратари: Юлиус Гудачек («Спартак», выбор СМИ), Магнус Хелльберг (СКА, выбор КХЛ).

    Защитники: Мэтью Майоне («Динамо» Рига, выбор болельщиков), Патрик Херсли (СКА, выбор болельщиков), Сами Леписто («Йокерит», выбор СМИ), Миика Койвисто («Динамо» Москва, выбор КХЛ).

    Нападающие: Линус Виделль («Динамо» Рига, выбор болельщиков), Никита Гусев (СКА, выбор болельщиков), Дмитрий Кагарлицкий («Динамо» Москва, выбор СМИ), Александр Хохлачев («Спартак», выбор КХЛ), Александр Барабанов (СКА, выбор КХЛ).

    Дивизион Тарасова

    Вратари: Илья Сорокин (ЦСКА, выбор СМИ), Константин Барулин (ХК «Сочи», выбор КХЛ).

    Защитники: Якуб Накладал («Локомотив», выбор болельщиков), Никита Нестеров (ЦСКА, выбор болельщиков), Александр Елесин («Локомотив», выбор СМИ), Кристиан Хенкель («Динамо» Минск, выбор КХЛ).

    Нападающие: Кирилл Капризов (ЦСКА, выбор болельщиков), Андрей Локтионов («Локомотив», выбор болельщиков), Миро Аалтонен («Витязь», выбор СМИ), Михал Ржепик («Слован», выбор КХЛ), Эрик О’Делл («Сочи», выбор КХЛ).

    Дивизион Харламова

    Вратари: Якуб Коварж («Автомобилист», выбор СМИ), Владислав Подъяпольский («Ак Барс», выбор КХЛ).

    Защитники: Пол Постма («Ак Барс», выбор болельщиков), Никита Трямкин («Автомобилист», выбор болельщиков), Виктор Антипин («Металлург» Мг, выбор СМИ), Денис Баранцев («Торпедо», выбор КХЛ).

    Нападающие: Сергей Мозякин («Металлург» Мг, выбор болельщиков), Найджел Доус («Автомобилист», выбор болельщиков), Виталий Кравцов («Трактор», выбор СМИ), Юусо Пуустинен («Нефтехимик», выбор КХЛ), Стефан Да Коста («Автомобилист», выбор КХЛ).

    Дивизион Чернышева

    Вратари: Юха Метсола («Салават Юлаев», выбор СМИ), Игорь Бобков («Авангард», выбор КХЛ).

    Защитники: Филип Ларсен («Салават Юлаев», выбор болельщиков), Даррен Дитц («Барыс», выбор болельщиков), Марк-Андре Граньяни («Куньлунь», выбор СМИ), Ян Коларж («Амур», выбор КХЛ).

    Нападающие: Сергей Широков («Авангард», выбор болельщиков), Илья Михеев («Авангард», выбор болельщиков), Антон Бурдасов («Салават Юлаев», выбор СМИ), Роман Старченко («Барыс», выбор КХЛ), Никита Михайлов («Сибирь», выбор КХЛ).

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