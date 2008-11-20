Илья Брызгалов: «России должно быть по барабану, что о ней думают иностранцы»

Экс-игрок сборной России и обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов прокомментировал высказывания Райана Уитни и о жизни в России.

«Их спрашивают, они делятся опытом, рассказывают, что видели и что их шокировало. У них это вызвало культурный шок. Когда я приехал в Америку, я тоже не воспринимал и не мог принять многие вещи, для меня они были шоком.

С годами втянулся и привык ко всему. Стал эти вещи понимать и не обращать внимания. Так и они: приехали и увидели то, что оставило яркие впечатления. Вызывали проституток, медсестра курит, тренеру нет дела до команды. Как ведется работа тренера здесь – это вообще отдельный разговор.

Про мужчин, про женщин? А что, здесь нет некрасивых женщин? Полным полно. Что, здесь женщины шикарно одеваются? Не скажите. Что, здесь все мужчины – красавцы и одеты с иголочки? Да я вас умоляю! Так же, как в России, и здесь все это есть: страшные и красивые, безобразно одетые и стильные. Все зависит от места, где находишься.

Нашей стране вообще должно быть по барабану, что о ней думают такие ребята. У нас в России такое отношение к иностранцам – в духе «лишь бы ему было хорошо, вот тебе все лучшее». Должны быть четко профессиональные отношения: мы тебя сюда пригласили нападающим, ты должен забивать голы, отдавать передачи, приносить пользу команде.

Что делают здесь, в Северной Америке, если не приносишь пользу? Все, свободен, до свидания. Ты нам не нужен. Так же и там должно быть. Не приносишь пользу команде – ну и вали отсюда. Не нравится? Свободен. А у нас своих только любят плетьми бить», – сказал Брызгалов.

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