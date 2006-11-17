Тедди Перселл: «Не понимаю, откуда в России столько красивых женщин, ведь парни выглядят так плохо»

Бывший нападающий Тедди Перселл в подкасте Пола Биссоннетта и Райана Уитни рассказал об этапе карьеры в омском клубе.

О конкуренции

«Соглашусь, что лига заточена под одну команду. Мы играли против СКА и проиграли со счетом 2:3, но, наверное, раз 15 сыграли в меньшинстве.

Парни на скамейке уже чуть ли не смеялись от этого. Судьи вели себя странно.

Например, очевидный проброс, мы остановились, а игрок СКА бежит за шайбой, и рука арбитра опускается, игра продолжается».

О базе

«Мы проводили на базе целые дни, и это как тюрьма. Через два дня после вылета из плей-офф нам нельзя было уезжать из Омска, хотя сезон был закончен.

Какого черта? В итоге я никому не сказал об отъезде, попросил водителя довести меня до аэропорта и сказал ему: «все, чувак, прощай». Я больше сюда не вернусь.

Сколько часов я провел в фейс-тайме? Наверное, 9 миллионов. И это еще с учетом разницы во времени».

О Сибири

«Понятно, что я жил не в Москве или Санкт-Петербурге – отличных городах, а в сраной Сибири.

Я практически забыл, каково это вести диалог и нормально общаться. Я говорил с людьми, как со своей собакой: «Тедди голодный». И так далее».

О девушках

«Не понимаю, откуда в России столько красивых женщин, ведь парни выглядят так плохо.

Одна девушка написала мне в инстаграм и предложила встретиться. Я посмотрел на нее – уф, секси. Мы переписывались, так себе английский, но терпимо.

Она пришла ко мне домой – и не отпускала из рук телефон, так как без гугл транслейт не понимала ни хера. Я спросил, сколько ей лет, и она не поняла даже этого: «Гугл, переведи, что он сказал?»

О деньгах

«Мне так и не вернули 100 тысяч долларов.

В клубе обещали, что заплатят за амуницию, и в моем контракте было прописана компенсация за билеты до России для родителей.

Все это я не получил. Ну и пошли эти парни в жопу».