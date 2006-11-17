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    Тедди Перселл: «Не понимаю, откуда в России столько красивых женщин, ведь парни выглядят так плохо»

    Теги Авангард СКА судьи КХЛ Тедди Перселл Хоккей

    Бывший нападающий «Авангарда» Тедди Перселл в подкасте Пола Биссоннетта и Райана Уитни рассказал об этапе карьеры в омском клубе.

    О конкуренции

    «Соглашусь, что лига заточена под одну команду. Мы играли против СКА и проиграли со счетом 2:3, но, наверное, раз 15 сыграли в меньшинстве.

    Парни на скамейке уже чуть ли не смеялись от этого. Судьи вели себя странно.

    Например, очевидный проброс, мы остановились, а игрок СКА бежит за шайбой, и рука арбитра опускается, игра продолжается».

    О базе

    «Мы проводили на базе целые дни, и это как тюрьма. Через два дня после вылета из плей-офф нам нельзя было уезжать из Омска, хотя сезон был закончен.

    Какого черта? В итоге я никому не сказал об отъезде, попросил водителя довести меня до аэропорта и сказал ему: «все, чувак, прощай». Я больше сюда не вернусь.

    Сколько часов я провел в фейс-тайме? Наверное, 9 миллионов. И это еще с учетом разницы во времени».

    О Сибири

    «Понятно, что я жил не в Москве или Санкт-Петербурге – отличных городах, а в сраной Сибири.

    Я практически забыл, каково это вести диалог и нормально общаться. Я говорил с людьми, как со своей собакой: «Тедди голодный». И так далее».

    О девушках

    «Не понимаю, откуда в России столько красивых женщин, ведь парни выглядят так плохо.

    Одна девушка написала мне в инстаграм и предложила встретиться. Я посмотрел на нее – уф, секси. Мы переписывались, так себе английский, но терпимо.

    Она пришла ко мне домой – и не отпускала из рук телефон, так как без гугл транслейт не понимала ни хера. Я спросил, сколько ей лет, и она не поняла даже этого: «Гугл, переведи, что он сказал?»

    О деньгах

    «Мне так и не вернули 100 тысяч долларов.

    В клубе обещали, что заплатят за амуницию, и в моем контракте было прописана компенсация за билеты до России для родителей.

    Все это я не получил. Ну и пошли эти парни в жопу».

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