Тедди Перселл: «Не понимаю, откуда в России столько красивых женщин, ведь парни выглядят так плохо»

Бывший нападающий «Авангарда» Тедди Перселл в подкасте Пола Биссоннетта и Райана Уитни рассказал об этапе карьеры в омском клубе.
О конкуренции
«Соглашусь, что лига заточена под одну команду. Мы играли против СКА и проиграли со счетом 2:3, но, наверное, раз 15 сыграли в меньшинстве.
Парни на скамейке уже чуть ли не смеялись от этого. Судьи вели себя странно.
Например, очевидный проброс, мы остановились, а игрок СКА бежит за шайбой, и рука арбитра опускается, игра продолжается».
О базе
«Мы проводили на базе целые дни, и это как тюрьма. Через два дня после вылета из плей-офф нам нельзя было уезжать из Омска, хотя сезон был закончен.
Какого черта? В итоге я никому не сказал об отъезде, попросил водителя довести меня до аэропорта и сказал ему: «все, чувак, прощай». Я больше сюда не вернусь.
Сколько часов я провел в фейс-тайме? Наверное, 9 миллионов. И это еще с учетом разницы во времени».
О Сибири
«Понятно, что я жил не в Москве или Санкт-Петербурге – отличных городах, а в сраной Сибири.
Я практически забыл, каково это вести диалог и нормально общаться. Я говорил с людьми, как со своей собакой: «Тедди голодный». И так далее».
О девушках
«Не понимаю, откуда в России столько красивых женщин, ведь парни выглядят так плохо.
Одна девушка написала мне в инстаграм и предложила встретиться. Я посмотрел на нее – уф, секси. Мы переписывались, так себе английский, но терпимо.
Она пришла ко мне домой – и не отпускала из рук телефон, так как без гугл транслейт не понимала ни хера. Я спросил, сколько ей лет, и она не поняла даже этого: «Гугл, переведи, что он сказал?»
О деньгах
«Мне так и не вернули 100 тысяч долларов.
В клубе обещали, что заплатят за амуницию, и в моем контракте было прописана компенсация за билеты до России для родителей.
Все это я не получил. Ну и пошли эти парни в жопу».