НХЛ. Овечкин забросил 12-ю шайбу в сезоне и вышел на 8-е место в истории по голам в большинстве

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забил гол в матче с «Питтсбургом» (2:1).

31-летний капитан «Кэпиталс» забросил 12-ю шайбу в сезоне и делит первое место в снайперской гонке с Давидом Пастрняком из «Бостона».

Этот гол стал для Овечкина 619-м в карьере в и 235-м в большинстве.

По голам при численном преимуществе Овечкин вышел на 8-е место в истории лиги, опередив .

На 7-м месте идет Марио Лемье (236), а рекордсменом по этому показателю является Дэйв Андрейчук (274).

Также Овечкин провел на льду 10 минут и 40 секунд в большинстве. Это рекорд этого сезона.

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