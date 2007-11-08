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    НХЛ. Овечкин забросил 12-ю шайбу в сезоне и вышел на 8-е место в истории по голам в большинстве

    Теги Питтсбург Вашингтон Александр Овечкин видео НХЛ рекорды Марсель Дионн Хоккей

    Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забил гол в матче НХЛ с «Питтсбургом» (2:1).

    31-летний капитан «Кэпиталс» забросил 12-ю шайбу в сезоне и делит первое место в снайперской гонке с Давидом Пастрняком из «Бостона».

    Этот гол стал для Овечкина 619-м в карьере в НХЛ и 235-м в большинстве.

    По голам при численном преимуществе Овечкин вышел на 8-е место в истории лиги, опередив Марселя Дионна.

    На 7-м месте идет Марио Лемье (236), а рекордсменом по этому показателю является Дэйв Андрейчук (274).

    Также Овечкин провел на льду 10 минут и 40 секунд в большинстве. Это рекорд этого сезона.

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