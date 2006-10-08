КХЛ могут разделить на Западный, Центральный и Тихоокеанский дивизионы

Вице-президент КХЛ Георгий Кобылянский рассказал о возможном разделении лиги на три дивизиона в случае включения в состав участников западноевропейских клубов.

«Если в КХЛ вступят новые клубы из таких городов, как Париж, Милан или Лондон, мы хотим разделить лигу на три новых дивизиона: Тихоокеанский, Уральский в центральной части России и Западный.

Команды из Западного и Тихоокеанского дивизионов будут играть в регулярном сезоне только в рамках своего дивизиона и против команд из Уральского дивизиона. За исключением плей-офф, где команды будут перетасованы», – сказал Кобылянский.