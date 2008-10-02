Боб Хартли: «В Америке о КХЛ либо ничего не говорят, либо говорят плохо»

Главный тренер Боб Хартли рассказал о том, что в США КХЛ зачастую представляют в негативном свете.

«В последние годы у меня были переговоры с пятью командами из КХЛ. Я ничего не знал о России и сомневался в том, что должен быть здесь.

В первую очередь меня поразило ТВ». Я смотрел передачи, матчи – они проводят отличную работу по популяризации хоккея.

Наконец-то я увидел реальную картину, потому что в Америке о КХЛ либо ничего не говорят, либо говорят плохо.

Если и дают какие-то новости, то только о проблемах с врачами, о невыплатах зарплат хоккеистам и тому подобном. Лига подается только в негативном ключе, любые связанные с ней темы изначально вызывают непонимание, даже неприятие.

И никак не дают понять, что же там реально происходит. Смотришь на это, разговариваешь с игроками, но слышишь разное. Поэтому я не спешил с решениями», – рассказал Хартли.