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    Боб Хартли: «В Америке о КХЛ либо ничего не говорят, либо говорят плохо»

    Теги Авангард Боб Хартли НХЛ КХЛ политика КХЛ ТВ Спорт-Экспресс Хоккей

    Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли рассказал о том, что в США КХЛ зачастую представляют в негативном свете.

    «В последние годы у меня были переговоры с пятью командами из КХЛ. Я ничего не знал о России и сомневался в том, что должен быть здесь. 

    В первую очередь меня поразило «КХЛ ТВ». Я смотрел передачи, матчи – они проводят отличную работу по популяризации хоккея.

    Наконец-то я увидел реальную картину, потому что в Америке о КХЛ либо ничего не говорят, либо говорят плохо.

    Если и дают какие-то новости, то только о проблемах с врачами, о невыплатах зарплат хоккеистам и тому подобном. Лига подается только в негативном ключе, любые связанные с ней темы изначально вызывают непонимание, даже неприятие.

    И никак не дают понять, что же там реально происходит. Смотришь на это, разговариваешь с игроками, но слышишь разное. Поэтому я не спешил с решениями», – рассказал Хартли.

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