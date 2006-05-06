НХЛ. Лига предупредила Маршанда о дисциплинарных санкциях за лизание соперников

Форвард «Бостона» Брэд Маршанд получил предупреждение от НХЛ о недопустимости действий, подобных эпизоду, случившемуся в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с (3:4 ОТ, 1-3).

Во время одной из стычек канадец лизнул форварда «Тампы» Райана Кэллахана.

Вице-президент НХЛ Колин Кэмпбелл провел встречу с игроком, на которой также присутствовал генеральный менеджер «Брюинс» Дон Суини.

Представитель лиги заявил, что в будущем за подобные действия к игроку применят дисциплинарные санкции.

О том, что лига попросила Маршанда не вести себя подобным образом, сообщалось еще после аналогичного эпизода с участием форварда «Торонто» Лео Комаровым в первом раунде плей-офф. Тогда сам игрок эти сведения опроверг.

Самый ненавидимый игрок НХЛ лизнул соперника. Снова