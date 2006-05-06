Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    НХЛ. Лига предупредила Маршанда о дисциплинарных санкциях за лизание соперников

    Теги Бостон Тампа-Бэй Кубок Стэнли НХЛ Колин Кэмпбелл Брэд Маршанд Хоккей

    Форвард «Бостона» Брэд Маршанд получил предупреждение от НХЛ о недопустимости действий, подобных эпизоду, случившемуся в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Тампой» (3:4 ОТ, 1-3).

    Во время одной из стычек канадец лизнул форварда «Тампы» Райана Кэллахана.

    Вице-президент НХЛ Колин Кэмпбелл провел встречу с игроком, на которой также присутствовал генеральный менеджер «Брюинс» Дон Суини.

    Представитель лиги заявил, что в будущем за подобные действия к игроку применят дисциплинарные санкции.

    О том, что лига попросила Маршанда не вести себя подобным образом, сообщалось еще после аналогичного эпизода с участием форварда «Торонто» Лео Комаровым в первом раунде плей-офф. Тогда сам игрок эти сведения опроверг.

    Самый ненавидимый игрок НХЛ лизнул соперника. Снова

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться