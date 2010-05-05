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    Путин не будет играть в хоккей в день инаугурации, как это было шесть лет назад

    Теги Владимир Путин любительский хоккей Дмитрий Песков политика Хоккей

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин в день инаугурации не будет играть в хоккей, как это было шесть лет назад.

    «Что касается хоккея, седьмого числа хоккея не будет, график Ночной хоккейной лиги чуть-чуть иной в этом году. Он будет в обозримой перспективе», – сказал Песков. 

    По словам Пескова, накануне инаугурации Путин проведет несколько рабочих совещаний.

    Выборы президента России состоялись 18 марта. Владимир Путин одержал победу с результатом 76,69% при явке 67,54%. За действующего главу государства проголосовали более 56,4 миллиона избирателей.

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