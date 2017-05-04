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    Владимир Путин: «Наша страна всегда славилась хоккейной школой и ее победными традициями»

    Теги Владимир Путин любительский хоккей

    Президент России Владимир Путин поздравил участников гостей и организаторов фестиваля Ночной хоккейной лиги по случаю открытия финального этапа соревнований.

    «Важно, что сегодня в обществе, и особенно среди молодежи, набирает силу и возрождается стремление заниматься спортом, ценить преимущества здорового, активного образа жизни.

    Наша страна всегда славилась хоккейной школой и ее победными традициями. В основе такого успеха была, без сомнения, большая популярность и востребованность массового спорта, мощная система отбора и подготовки талантливых игроков.

    Отрадно, что в нынешнем году количество команд-участниц фестиваля вновь выросло. Усилиями организаторов, тренеров, энтузиастов этот успешный проект продолжает развиваться. Пусть лига и впредь расширяет свои горизонты, прирастает новыми любительскими клубами и болельщиками», – дал напутствие политик.

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