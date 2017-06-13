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    Владимир Путин о плане по голам в хоккейных матчах: «Это же спорт, заранее предугадывать невозможно»

    Теги Владимир Путин любительский хоккей

    Президент России Владимир Путин рассказал американскому режиссеру Оливеру Стоуну о том, как начиналось его увлечение хоккеем. 

    «Мне было 60. Я не мог стоять вообще на коньках», – сказал Путин. 

    «Нет, заранее нельзя говорить. Это же спорт: надо стремиться к результату, но заранее предугадывать невозможно», – ответил президент на вопрос Стоуна о том, сколько шайб планирует забить, выходя на лед. 

    Путин и Стоун провели несколько продолжительных бесед, на основе которых был снят четырехсерийный документальный фильм. Его премьерный показ начался в США в понедельник и завершится 15 июня.

    Путин вышел на лед в матче Ночной хоккейной лиги и забросил 6 шайб

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