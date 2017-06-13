Владимир Путин о плане по голам в хоккейных матчах: «Это же спорт, заранее предугадывать невозможно»

Президент России Владимир Путин рассказал американскому режиссеру Оливеру Стоуну о том, как начиналось его увлечение хоккеем.

«Мне было 60. Я не мог стоять вообще на коньках», – сказал Путин.

«Нет, заранее нельзя говорить. Это же спорт: надо стремиться к результату, но заранее предугадывать невозможно», – ответил президент на вопрос Стоуна о том, сколько шайб планирует забить, выходя на лед.

Путин и Стоун провели несколько продолжительных бесед, на основе которых был снят четырехсерийный документальный фильм. Его премьерный показ начался в США в понедельник и завершится 15 июня.

Путин вышел на лед в матче Ночной хоккейной лиги и забросил 6 шайб