НХЛ. Овечкин вышел на 5-е место по очкам в Кубке Стэнли среди россиян

Нападающий «Вашингтона» забил гол во втором матче второго раунда плей-офф против «Питтсбурга» (4:1, 1-1).

В 8 играх текущего розыгрыша Кубка Стэнли на счету 32-летнего Овечкина 11 (7+4) очков.

За карьеру у него 101 очко в в 105 матчах плей-офф . Овечкин улучшил результат Алексея Ковалева (100 очков в 123 играх) и вышел на пятое место среди российских игроков.

Бошльше набрали только Павел Дацюк (113 очков в 157 матчах), Сергей Зубов (117 очков в 164 встречах), (162 очка в 154 матчах) и Сергей Федоров (176 очков в 183 играх).

Овечкин забил «Питтсбургу», у «Вашингтона» есть шанс