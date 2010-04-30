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    НХЛ. Овечкин вышел на 5-е место по очкам в Кубке Стэнли среди россиян

    Теги Питтсбург Вашингтон Кубок Стэнли Павел Дацюк Евгений Малкин Алексей Ковалев Александр Овечкин Сергей Федоров Сергей Зубов НХЛ рекорды Хоккей

    Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил гол во втором матче второго раунда плей-офф против «Питтсбурга» (4:1, 1-1).

    В 8 играх текущего розыгрыша Кубка Стэнли на счету 32-летнего Овечкина 11 (7+4) очков.

    За карьеру у него 101 очко в в 105 матчах плей-офф НХЛ. Овечкин улучшил результат Алексея Ковалева (100 очков в 123 играх) и вышел на пятое место среди российских игроков.

    Бошльше набрали только Павел Дацюк (113 очков в 157 матчах), Сергей Зубов (117 очков в 164 встречах), Евгений Малкин (162 очка в 154 матчах) и Сергей Федоров (176 очков в 183 играх).

    Овечкин забил «Питтсбургу», у «Вашингтона» есть шанс

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