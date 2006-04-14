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    Неделя звезд хоккея-2019 пройдет в Татарстане

    Теги КХЛ Татнефть-Арена Матч звезд КХЛ

    КХЛ подписала с Татарстаном соглашение о проведении Недели звезд хоккея-2019.

    Татарстан стал третьим регионом, который примет Неделю звезд хоккея. Мероприятия пройдут сразу в трех городах: Казани, Нижнекамске и Альметьевске. 12 и 13 января в Нижнекамске пройдут Кубок вызова МХЛ и матч звезд ЖХЛ. Звездный уикенд КХЛ 19 и 20 января примет Казань, на «Татнефть-Арене» состоятся мастер-шоу и матч звезд КХЛ. Кроме того, праздничные мероприятия для болельщиков пройдут в Альметьевске.

    Помимо Казани, на проведение мероприятий претендовали Омск, Магнитогорск и Хельсинки.

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