Неделя звезд хоккея-2019 пройдет в Татарстане

КХЛ подписала с Татарстаном соглашение о проведении Недели звезд хоккея-2019.

Татарстан стал третьим регионом, который примет Неделю звезд хоккея. Мероприятия пройдут сразу в трех городах: Казани, Нижнекамске и Альметьевске. 12 и 13 января в Нижнекамске пройдут Кубок вызова МХЛ и матч звезд ЖХЛ. Звездный уикенд КХЛ 19 и 20 января примет Казань, на «Татнефть-Арене» состоятся мастер-шоу и матч звезд КХЛ. Кроме того, праздничные мероприятия для болельщиков пройдут в Альметьевске.

Помимо Казани, на проведение мероприятий претендовали Омск, Магнитогорск и Хельсинки.