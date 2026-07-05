«Детройт» готов обменять Ларкина в «Миннесоту» только ради Болди

Дилан Ларкин может покинуть «Детройт», но только при определенных условиях.

Как сообщает инсайдер Ник Кипреос, «Ред Уингс» были бы готовы обменять капитана в «Миннесоту», если бы получили взамен Мэтта Болди. Других игроков «Уайлд» руководство «Детройта» сейчас не считает достаточно привлекательными для сделки.

Поэтому у Ларкина сейчас три варианта: расширить список команд, в которые он готов перейти, начать следующий сезон в «Детройте» или отказаться играть и остаться без зарплаты.

Ларкин выступает за «Ред Уингс» с 2015 года. Болди был выбран «Миннесотой» под 12-м номером на драфте НХЛ 2019 года.