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  4. «Детройт» готов обменять Ларкина в «Миннесоту» только ради Болди

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«Детройт» готов обменять Ларкина в «Миннесоту» только ради Болди

Дилан Ларкин может покинуть «Детройт», но только при определенных условиях.

Как сообщает инсайдер Ник Кипреос, «Ред Уингс» были бы готовы обменять капитана в «Миннесоту», если бы получили взамен Мэтта Болди. Других игроков «Уайлд» руководство «Детройта» сейчас не считает достаточно привлекательными для сделки.

Поэтому у Ларкина сейчас три варианта: расширить список команд, в которые он готов перейти, начать следующий сезон в «Детройте» или отказаться играть и остаться без зарплаты.

Ларкин выступает за «Ред Уингс» с 2015 года. Болди был выбран «Миннесотой» под 12-м номером на драфте НХЛ 2019 года.

Опубликовано: Sports
Источник: Sportsnet
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logoвозможные переходы
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Комментарии

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В таком случае это не имеет никакого смысла для "Миннесоты".
Болди сильнее Ларкина, моложе + контракт дешевле (супер контракт). Если его обменять то получится что Сота станет слабее.
ОтветБелый офицер
Болди сильнее Ларкина, моложе + контракт дешевле (супер контракт). Если его обменять то получится что Сота станет слабее.
Ларкин центр - который крайне необходим Сотте
ОтветSerh08
Ларкин центр - который крайне необходим Сотте
Если за него отдать Эрикссон-Эка + пик первого раунда + Юров (допустим) То тогда он необходим, а ценой потери Болди команда не станет сильнее. Я даже скажу что ослабнет.
Балалайка им , а не Болди
Болди стоит как парочка Ларкиных. Герин отбитый стрелок, но не дурак. Придётся расширять список Ларкину.
Тут могу Стива только поддержать. Либо Болди, либо лесом. По халяве 1С не торгуется.
Ответ777тч
Тут могу Стива только поддержать. Либо Болди, либо лесом. По халяве 1С не торгуется.
Торгуется
ОтветАртём Коковихин
Торгуется
Ну торгуйте где нибудь, в таком случае.. Ищите, да обрящете. А Стиви будет руководствоваться интересами Тройта, а не Соты. Ларкин так то важнейшая часть олимпийской сборной, а тут его кем то вроде Наместникова выставляют
Айзерман реально надеялся на это?))))
Ответnoyneim
Айзерман реально надеялся на это?))))
На что надеялся Айзерман?? это миннесота обратилась в Детройт, предложив всякий мусор. на что им ответили: ваши игроки нам не интересны, кроме Болди. всё.
ОтветГород Моторов
На что надеялся Айзерман?? это миннесота обратилась в Детройт, предложив всякий мусор. на что им ответили: ваши игроки нам не интересны, кроме Болди. всё.
Смешно... Выглядит словно гипотетически отказались даже от Капризова
Герин топовый менеджер, он сделает так, как лучше Миннесоте
ОтветМаксим
Герин топовый менеджер, он сделает так, как лучше Миннесоте
Что-то пока только у топового менеджера не получается ничего, кроме обмена Хьюза на пол царства.
ОтветCay Parker
Что-то пока только у топового менеджера не получается ничего, кроме обмена Хьюза на пол царства.
хьюза обменяли на пол царства? :))) Росси 50 игр 35 очков -26 полезность ; Охгрэм 69 игр 18 очков -19 ; Баюм 76 игр 26 очков -33. Это у тебя пол царства за одного из лучших защитников лиги?))) Баюм еще может с прогрессирует остальные лучше играть не станут, Росси сколько не давали играть прогресса нету 50-60 очков его потолок и минусовая полезность.
За Болди можно даже приплатить чем-то сверху :)
Только это, скорей, послание Соте и агенту Ларкина, что реального варианта обмена туда нет.
Они пьяные что ли, какой им Болди?
За Болди надо три таких Ларкиных.
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