«Детройт» готов обменять Ларкина в «Миннесоту» только ради Болди
Дилан Ларкин может покинуть «Детройт», но только при определенных условиях.
Как сообщает инсайдер Ник Кипреос, «Ред Уингс» были бы готовы обменять капитана в «Миннесоту», если бы получили взамен Мэтта Болди. Других игроков «Уайлд» руководство «Детройта» сейчас не считает достаточно привлекательными для сделки.
Поэтому у Ларкина сейчас три варианта: расширить список команд, в которые он готов перейти, начать следующий сезон в «Детройте» или отказаться играть и остаться без зарплаты.
Ларкин выступает за «Ред Уингс» с 2015 года. Болди был выбран «Миннесотой» под 12-м номером на драфте НХЛ 2019 года.
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Только это, скорей, послание Соте и агенту Ларкина, что реального варианта обмена туда нет.