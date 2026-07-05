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  4. «Монреаль» открыт к обмену Дака ради усиления состава

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«Монреаль» открыт к обмену Дака ради усиления состава

Кирби Дак может покинуть «Монреаль» этим летом.

Как сообщает инсайдер Дэвид Паньотта, имя 25-летнего форварда фигурирует в обменных обсуждениях. «Канадиенс» продолжают искать усиление в топ-6 и прежде всего хотят получить более сильного центрального нападающего.

Не исключено, что Дак станет частью сделки по приобретению более статусного игрока. При этом его обмен, вероятно, будет зависеть от того, удастся ли «Монреалю» сначала найти нового центра.

Дак находится в статусе ограниченно свободного агента. «Канадиенс» сделали ему квалификационное предложение и продолжают обсуждать новый контракт.

Опубликовано: Sports
Источник: The Fourth Period
logoКирби Дак
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Комментарии

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Ларкина хотят?
ОтветПавел_1116679604
Ларкина хотят?
А кто его не хочет. Но Стив возьмет полцарства, поэтому и такие долгие хороводы. Даже Миннесота похоже вышла из переговоров
Нормальный центр middle 6, которому нужен новый вызов. Сейчас не в прайме своей стоимости, так что согласится на дешевый контракт. Еще относительно молод и способен набирать 50 очков за сезон. Когда-то был 3 пиком первого раунда, но и в Монреале не все звездами оказываются.

Главная проблема - травмы. Если удастся провести пару спокойных сезонов без травм - может оказаться hidden gem. С его-то габаритами (1.93, 100 кг).

Добавлю еще по игре, потому что смотрел за ним:
- отлично защищает шайбу корпусом и силен у бортов
- длиннющие руки
- способен отлично вести шайбу и уверенно проходить нейтралку

Проблемы:
- травмы
- мало агрессии для таких габаритов
- мало бросает, предпочитает выводить партнеров на бросок
- ну и вбрасывания(
ОтветSpit@ma
Нормальный центр middle 6, которому нужен новый вызов. Сейчас не в прайме своей стоимости, так что согласится на дешевый контракт. Еще относительно молод и способен набирать 50 очков за сезон. Когда-то был 3 пиком первого раунда, но и в Монреале не все звездами оказываются. Главная проблема - травмы. Если удастся провести пару спокойных сезонов без травм - может оказаться hidden gem. С его-то габаритами (1.93, 100 кг). Добавлю еще по игре, потому что смотрел за ним: - отлично защищает шайбу корпусом и силен у бортов - длиннющие руки - способен отлично вести шайбу и уверенно проходить нейтралку Проблемы: - травмы - мало агрессии для таких габаритов - мало бросает, предпочитает выводить партнеров на бросок - ну и вбрасывания(
Вот это и называется "брать кота в мешке". При всез плюсах (потенциальных), все перечеркивает статистика нескольких последних сезонов. Это то же самое, что подписать Лайне с рынка свободных агентов. Не дадут за Дака больше, чем драфт-пик 2-го раунда. И это в лучшем случае.
А центр в топ-6 будет стоить в разы больше. Особенно, после оффершита Карлссону на 18 млн.
ОтветprogexpNN
Вот это и называется "брать кота в мешке". При всез плюсах (потенциальных), все перечеркивает статистика нескольких последних сезонов. Это то же самое, что подписать Лайне с рынка свободных агентов. Не дадут за Дака больше, чем драфт-пик 2-го раунда. И это в лучшем случае. А центр в топ-6 будет стоить в разы больше. Особенно, после оффершита Карлссону на 18 млн.
Пока - да. Он крайне неудачно провел последние сезоны. Но желающие рискнуть, уверен, найдутся.
Ну на околоминимальную сумму можно подписать, если больше то, не стоит имхо. Баст и травмат
ОтветАлександр Мацюра
Ну на околоминимальную сумму можно подписать, если больше то, не стоит имхо. Баст и травмат
Ему уже сделали qualifying offer на 4 млн и один год
Можно попробовать на Райта поменять, или после драфта Шейн Райт и Монреаль вещи не совместимые? )
Ответmantruck
Можно попробовать на Райта поменять, или после драфта Шейн Райт и Монреаль вещи не совместимые? )
И зачем менять шило на мыло. Причем, как Монреалю, так и Сиэтлу. Обоим нужны готовые центры, а не "пробники"...
ОтветprogexpNN
И зачем менять шило на мыло. Причем, как Монреалю, так и Сиэтлу. Обоим нужны готовые центры, а не "пробники"...
Чем Райт не готовый игрок? Он с одного драфта со Слафковским и Кули, и до последнего был #1. Дружба со Сиэттлом у него сразу не задалась, поэтому смена обстановки может вывести его на высокий уровень, по молодёжке он считался очень перспективным.
С такой фамилией в Анахайм
На Марченко
Берите Брока Нельсона из Колорадо))))
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