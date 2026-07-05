«Монреаль» открыт к обмену Дака ради усиления состава

Кирби Дак может покинуть «Монреаль» этим летом.

Как сообщает инсайдер Дэвид Паньотта, имя 25-летнего форварда фигурирует в обменных обсуждениях. «Канадиенс» продолжают искать усиление в топ-6 и прежде всего хотят получить более сильного центрального нападающего.

Не исключено, что Дак станет частью сделки по приобретению более статусного игрока. При этом его обмен, вероятно, будет зависеть от того, удастся ли «Монреалю» сначала найти нового центра.

Дак находится в статусе ограниченно свободного агента. «Канадиенс» сделали ему квалификационное предложение и продолжают обсуждать новый контракт.