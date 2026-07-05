«Монреаль» открыт к обмену Дака ради усиления состава
Кирби Дак может покинуть «Монреаль» этим летом.
Как сообщает инсайдер Дэвид Паньотта, имя 25-летнего форварда фигурирует в обменных обсуждениях. «Канадиенс» продолжают искать усиление в топ-6 и прежде всего хотят получить более сильного центрального нападающего.
Не исключено, что Дак станет частью сделки по приобретению более статусного игрока. При этом его обмен, вероятно, будет зависеть от того, удастся ли «Монреалю» сначала найти нового центра.
Дак находится в статусе ограниченно свободного агента. «Канадиенс» сделали ему квалификационное предложение и продолжают обсуждать новый контракт.
Опубликовано: Sports
Источник: The Fourth Period
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Главная проблема - травмы. Если удастся провести пару спокойных сезонов без травм - может оказаться hidden gem. С его-то габаритами (1.93, 100 кг).
Добавлю еще по игре, потому что смотрел за ним:
- отлично защищает шайбу корпусом и силен у бортов
- длиннющие руки
- способен отлично вести шайбу и уверенно проходить нейтралку
Проблемы:
- травмы
- мало агрессии для таких габаритов
- мало бросает, предпочитает выводить партнеров на бросок
- ну и вбрасывания(
А центр в топ-6 будет стоить в разы больше. Особенно, после оффершита Карлссону на 18 млн.