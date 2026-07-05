Вратаря сборной Украины Захарченко мобилизовали в ВСУ. Его и другого хоккеиста забрали после проверки на арене
Вратаря сборной Украины Захарченко мобилизовали.
Хоккеистов украинского «Кременчуга», вратаря Эдуарда Захарченко и нападающего Егора Безуглого, мобилизовали в вооруженные силы Украины (ВСУ).
Как сообщают «РБК-Украина» и другие СМИ со ссылкой на слова экс-вратаря сборной Украины Артура Оганджаняна, спортсменов забрали в армию после проверки на арене «Айсберг» в Кременчуге.
Позднее сам Захарченко подтвердил, что начал службу в ВСУ.
30-летний Захарченко провел 47 матчей за сборную Украины, а за «Кременчуг» играет с 2025 года. 34-летний Безуглый выступал за клуб последние два года.
Опубликовал: Михаил Большаков
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Если ты в течение 30+ лет проедаешь богатейшее советское наследие, безучастно смотришь как компрадоры во власти продают страну за печенье и кружевные трусики, героизируешь исторических неудачников и военных преступников, не учитываешь интересы более мощных соседей, которые тебе и подарили эту страну, постоянно майданишь, пытаешься на огромную страну натянуть культуру и идеологию небольшого региона и ТД, то не удивляйся потом, что тебя или твоих детей просто в расход пустят.
Александр Васильевич Суворов
И, кстати, это касается обеих стран. Вот заходишь в комментарии и где видишь чуваков, которые, например, в комментариях зеркала канала Шария всех украинцев свинками называют, любое альтернативное мнение пресекают и начинают вешать ярлыки, или тех, которые желают вырезать всех украинцев, их нужно прям поголовно собирать и отправлять на нолик.
И пусть эти патриоты там друг друга перебивают сколько хотят, а когда они закончатся, то оставшиеся адекватные россияне и украинцы будут просто жить в мире, со временем, конечно.
Да-да, пожалейте его тут еще