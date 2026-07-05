Вратаря сборной Украины Захарченко мобилизовали в ВСУ. Его и другого хоккеиста забрали после проверки на арене

Вратаря сборной Украины Захарченко мобилизовали.

Хоккеистов украинского «Кременчуга», вратаря Эдуарда Захарченко и нападающего Егора Безуглого, мобилизовали в вооруженные силы Украины (ВСУ).

Как сообщают «РБК-Украина» и другие СМИ со ссылкой на слова экс-вратаря сборной Украины Артура Оганджаняна, спортсменов забрали в армию после проверки на арене «Айсберг» в Кременчуге.

Позднее сам Захарченко подтвердил, что начал службу в ВСУ.

30-летний Захарченко провел 47 матчей за сборную Украины, а за «Кременчуг» играет с 2025 года. 34-летний Безуглый выступал за клуб последние два года.