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  4. Вратаря сборной Украины Захарченко мобилизовали в ВСУ. Его и другого хоккеиста забрали после проверки на арене

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Вратаря сборной Украины Захарченко мобилизовали в ВСУ. Его и другого хоккеиста забрали после проверки на арене
Вратаря сборной Украины Захарченко мобилизовали.

Хоккеистов украинского «Кременчуга», вратаря Эдуарда Захарченко и нападающего Егора Безуглого, мобилизовали в вооруженные силы Украины (ВСУ).

Как сообщают «РБК-Украина» и другие СМИ со ссылкой на слова экс-вратаря сборной Украины Артура Оганджаняна, спортсменов забрали в армию после проверки на арене «Айсберг» в Кременчуге.

Позднее сам Захарченко подтвердил, что начал службу в ВСУ.

30-летний Захарченко провел 47 матчей за сборную Украины, а за «Кременчуг» играет с 2025 года. 34-летний Безуглый выступал за клуб последние два года.

Опубликовал: Михаил Большаков
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Комментарии

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Это тот, который Овечкину в прошлом году желал без ног остаться.
ОтветБобби Боливия
Это тот, который Овечкину в прошлом году желал без ног остаться.
Теорема Тарана в действии.
ОтветБобби Боливия
Это тот, который Овечкину в прошлом году желал без ног остаться.
Вернется обратка
Увы, но каждое государство и каждый народ получают ровно то, что заслужили
Если ты в течение 30+ лет проедаешь богатейшее советское наследие, безучастно смотришь как компрадоры во власти продают страну за печенье и кружевные трусики, героизируешь исторических неудачников и военных преступников, не учитываешь интересы более мощных соседей, которые тебе и подарили эту страну, постоянно майданишь, пытаешься на огромную страну натянуть культуру и идеологию небольшого региона и ТД, то не удивляйся потом, что тебя или твоих детей просто в расход пустят.
ОтветVakhore
Увы, но каждое государство и каждый народ получают ровно то, что заслужили Если ты в течение 30+ лет проедаешь богатейшее советское наследие, безучастно смотришь как компрадоры во власти продают страну за печенье и кружевные трусики, героизируешь исторических неудачников и военных преступников, не учитываешь интересы более мощных соседей, которые тебе и подарили эту страну, постоянно майданишь, пытаешься на огромную страну натянуть культуру и идеологию небольшого региона и ТД, то не удивляйся потом, что тебя или твоих детей просто в расход пустят.
Это уже неизлечимый менталитет, к сожалению. Им ничем не помочь.
ОтветVakhore
Увы, но каждое государство и каждый народ получают ровно то, что заслужили Если ты в течение 30+ лет проедаешь богатейшее советское наследие, безучастно смотришь как компрадоры во власти продают страну за печенье и кружевные трусики, героизируешь исторических неудачников и военных преступников, не учитываешь интересы более мощных соседей, которые тебе и подарили эту страну, постоянно майданишь, пытаешься на огромную страну натянуть культуру и идеологию небольшого региона и ТД, то не удивляйся потом, что тебя или твоих детей просто в расход пустят.
Комментарий удален модератором
А сколько их ещё ждут своего часа - Зинченко, Забарный, Трубин))))
Ответblaugrana_man
А сколько их ещё ждут своего часа - Зинченко, Забарный, Трубин))))
ну эти вовремя уехали)) и на всякий случай всегда слезки пускают, а то вдруг их родина позовет))
Ответblaugrana_man
А сколько их ещё ждут своего часа - Зинченко, Забарный, Трубин))))
И топарь Мудрик
Надеюсь, ребята успеют вызвать Волгу
ОтветИван Буренков
Надеюсь, ребята успеют вызвать Волгу
Да ничего они не будут вызывать, зачислят в местную тероборону как и остальных мобилизованных спортсменов, по типу Гармаша(играет в местной медиа лиге) и Рудько,и продолжать заниматься спортом.
ОтветBVB 09
Да ничего они не будут вызывать, зачислят в местную тероборону как и остальных мобилизованных спортсменов, по типу Гармаша(играет в местной медиа лиге) и Рудько,и продолжать заниматься спортом.
Ох не, факт. Это ж через ТЦК. Хз как обернется...
За это стоял майдан!
ОтветGepard_GRIN
За это стоял майдан!
«Мы — русские! Какой восторг!»
Александр Васильевич Суворов
Мобилизовать надо не всех подряд, а украинских патриотов, которые не жмут руки российским спортсменам, которые закрывают уши и глаза на пьедесталах, которые постят у себя в сетях нацистскую чушь или турбопатриотические пожелания смерти для другой национальности.

И, кстати, это касается обеих стран. Вот заходишь в комментарии и где видишь чуваков, которые, например, в комментариях зеркала канала Шария всех украинцев свинками называют, любое альтернативное мнение пресекают и начинают вешать ярлыки, или тех, которые желают вырезать всех украинцев, их нужно прям поголовно собирать и отправлять на нолик.

И пусть эти патриоты там друг друга перебивают сколько хотят, а когда они закончатся, то оставшиеся адекватные россияне и украинцы будут просто жить в мире, со временем, конечно.
ОтветКамбоджа Иванов
Мобилизовать надо не всех подряд, а украинских патриотов, которые не жмут руки российским спортсменам, которые закрывают уши и глаза на пьедесталах, которые постят у себя в сетях нацистскую чушь или турбопатриотические пожелания смерти для другой национальности. И, кстати, это касается обеих стран. Вот заходишь в комментарии и где видишь чуваков, которые, например, в комментариях зеркала канала Шария всех украинцев свинками называют, любое альтернативное мнение пресекают и начинают вешать ярлыки, или тех, которые желают вырезать всех украинцев, их нужно прям поголовно собирать и отправлять на нолик. И пусть эти патриоты там друг друга перебивают сколько хотят, а когда они закончатся, то оставшиеся адекватные россияне и украинцы будут просто жить в мире, со временем, конечно.
Вопрос в том что их самые рьянных патриотов не трогают например скелетаниста Гераскевича а ловят по улицам тем кому на Уукраину на..ать и виноваты они только в том что родились
ОтветКамбоджа Иванов
Мобилизовать надо не всех подряд, а украинских патриотов, которые не жмут руки российским спортсменам, которые закрывают уши и глаза на пьедесталах, которые постят у себя в сетях нацистскую чушь или турбопатриотические пожелания смерти для другой национальности. И, кстати, это касается обеих стран. Вот заходишь в комментарии и где видишь чуваков, которые, например, в комментариях зеркала канала Шария всех украинцев свинками называют, любое альтернативное мнение пресекают и начинают вешать ярлыки, или тех, которые желают вырезать всех украинцев, их нужно прям поголовно собирать и отправлять на нолик. И пусть эти патриоты там друг друга перебивают сколько хотят, а когда они закончатся, то оставшиеся адекватные россияне и украинцы будут просто жить в мире, со временем, конечно.
Комментарий удален модератором
От сдачи матча за деньги до мобилизации в ВСУ, прекрасная карьера. Кстати второй игрок, настолько топовый хоккеист, что он даже ни разу за взрослую сборную Украины не играл
Украинский хоккеист пожелал Овечкину получить травму, чтоб он не смог продолжить карьеру. "Надеюсь, что ему оторвёт ноги и он получит травму или что-то случится, чтобы он не мог продолжать свою карьеру. Это спорт, конечно, классное достижение, но лично для меня Овечкин не заслуживает восторга" — заявил вратарь команды «Кременчук» Эдуард Захарченко перед рекордным матчем Овечкина.

Да-да, пожалейте его тут еще
ОтветSotonizator_1117251111
Украинский хоккеист пожелал Овечкину получить травму, чтоб он не смог продолжить карьеру. "Надеюсь, что ему оторвёт ноги и он получит травму или что-то случится, чтобы он не мог продолжать свою карьеру. Это спорт, конечно, классное достижение, но лично для меня Овечкин не заслуживает восторга" — заявил вратарь команды «Кременчук» Эдуард Захарченко перед рекордным матчем Овечкина. Да-да, пожалейте его тут еще
Теорема Тарана в чистом виде.
Не верю в карму, но тут прям красиво прилетело. Этот быдлан желал Овечкину травм... интересно в окопе тоже об Овечкине будет думать
ОтветБлуждающий странник
Не верю в карму, но тут прям красиво прилетело. Этот быдлан желал Овечкину травм... интересно в окопе тоже об Овечкине будет думать
Ага, на фоне подписания нового контракта Овечкиным, с бонусами, которые и за всю жизнь не снились этому *топовому* игроку сборной...
А ведь он когда то был смешной, отличный комик. Сейчас он там у людей смеха не вызывает уже, слезы одни
ОтветCruel Snake
А ведь он когда то был смешной, отличный комик. Сейчас он там у людей смеха не вызывает уже, слезы одни
Вы не поверите, но когда-то чморил бандеровцев с Красной площади))
ОтветЭд Де-Гуй
Вы не поверите, но когда-то чморил бандеровцев с Красной площади))
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