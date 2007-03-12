Джастин Азеведо: «Не думаю, что перелет в Хабаровск скажется на состоянии команды»

Нападающий Джастин Азеведо подвел итоги серии с «Амуром» (4-1).

- Джастин, у вас семь очков в пяти матчах.

– Стараюсь.

- А у команды четыре победы в пяти.

– Это радует меня еще больше.

- Насколько тяжело физически далась эта серия?

– Выбора у команд нет, так что нечего жаловаться. В «Амуре» выдерживают, значит и мы должны. Таковы правила игры. Психологически нужно настраивать себя так, что нужно просто сделать это. И все.

- Болельщики переживают, что этот вылет в Хабаровск может сказаться на состоянии команды в дальнейшем. Может?

– Не думаю. Это не должно быть нашей проблемой.

- В равных составах ваше звено забивало очень много, а в большинстве – только в одной игре. Как сами себя оцените?

– Большинство. Да, мы должны были забивать чаще, но мы выиграли серию. Отметил бы вратаря Метсолу, защитников, которые блокировали много бросков. Иногда шайба просто не доходила до вратаря. Будем работать над тем, чтобы поправить реализацию.

- Вы и Секач постриглись налысо. В вашем случае это суеверие?

– Нет-нет. У меня такая же прическа была в юниорской лиге Канады несколько лет назад. Я подумал, почему бы и не поменять что-нибудь перед плей-офф.

Я сказал жене: «Дорогая, я, наверное, побреюсь налысо». Она мне говорит: «Ну давай, делай, что хочешь». Она спокойно отнеслась к моей затее. Волосы же отрастут, – сказал Азеведо.

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