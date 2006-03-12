Эмиль Гарипов: «В плей-офф любой момент, любой отскок может быть опасным»

Голкипер «Ак Барса» Эмиль Гарипов подвел итоги пятого матча серии с «Амуром» (2:1) 1-го раунда Кубка Гагарина (4-1).
– Вспомните момент с выходом один на один Рассказова в третьем периоде. Вам удалось коснуться шайбы?
– Получилось отбить. На повторе посмотрите. Вроде бы коснулся.
– Это был самый тревожный момент?
– Вся игра – тревожная. Это плей-офф: любой момент, любой отскок может быть опасным. В любой игре так было.
– Как оцените свою игру в серии?
– Не буду оценивать. Тренеры оценят.
– Насколько сложной серия оказалась тяжелой?
– Все серии тяжелые, особенно первые в плане психологии. Очень сложен первый раунд. Удалось пройти по воле Всевышнего. Будем готовиться.
– А перелеты?
– Мы готовились к этому. Сейчас нам дадут выходной, мы его правильно проведем, и будем готовиться дальше, – сказал Гарипов.