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    Эмиль Гарипов: «В плей-офф любой момент, любой отскок может быть опасным»

    Теги Ак Барс Амур КХЛ Кубок Гагарина Эмиль Гарипов Кирилл Рассказов

    Голкипер «Ак Барса» Эмиль Гарипов подвел итоги пятого матча серии с «Амуром» (2:1) 1-го раунда Кубка Гагарина (4-1).

    – Вспомните момент с выходом один на один Рассказова в третьем периоде. Вам удалось коснуться шайбы?

    – Получилось отбить. На повторе посмотрите. Вроде бы коснулся.

    – Это был самый тревожный момент?

    – Вся игра – тревожная. Это плей-офф: любой момент, любой отскок может быть опасным. В любой игре так было.

    – Как оцените свою игру в серии?

    – Не буду оценивать. Тренеры оценят.

    – Насколько сложной серия оказалась тяжелой?

    – Все серии тяжелые, особенно первые в плане психологии. Очень сложен первый раунд. Удалось пройти по воле Всевышнего. Будем готовиться.

    – А перелеты?

    – Мы готовились к этому. Сейчас нам дадут выходной, мы его правильно проведем, и будем готовиться дальше, – сказал Гарипов.

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