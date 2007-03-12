Зинэтула Билялетдинов: «Мы хотели победить дома и не ехать в Хабаровск. Ребята сделали свое дело, никто не дрогнул»

Главный тренер Зинэтула Билялетдинов подвел итоги пятого матча серии с (2:1) 1-го раунда Кубка Гагарина (4-1).

– Если по игре, то она была непростой. Она шла до одной шайбы: все это понимали. Ребята в этой ситуации сыграли достойно, можно сказать, все.

Никто не дрогнул. Мы хотели победить дома и не ехать в Хабаровск. Ребята сделали свое дело, я им благодарен.

– Вы перевели Ткачева в четвертое звено, он перестал выходить в большинстве. Прокомментируйте его игру.

– Я думаю, он скоро в большинстве будет играть. Ему нужно время, да. Он делает все для команды.

- Михаил Глухов пропустил серию. Он уже тренируется с командой?

– Он пока не тренируется, – сказал Билялетдинов.