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    Зинэтула Билялетдинов: «Мы хотели победить дома и не ехать в Хабаровск. Ребята сделали свое дело, никто не дрогнул»

    Теги Ак Барс Амур Зинэтула Билялетдинов Михаил Глухов КХЛ Кубок Гагарина Владимир Ткачев

    Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвел итоги пятого матча серии с «Амуром» (2:1) 1-го раунда Кубка Гагарина (4-1).

    – Если по игре, то она была непростой. Она шла до одной шайбы: все это понимали. Ребята в этой ситуации сыграли достойно, можно сказать, все.

    Никто не дрогнул. Мы хотели победить дома и не ехать в Хабаровск. Ребята сделали свое дело, я им благодарен.

    – Вы перевели Ткачева в четвертое звено, он перестал выходить в большинстве. Прокомментируйте его игру.

    – Я думаю, он скоро в большинстве будет играть. Ему нужно время, да. Он делает все для команды.

    - Михаил Глухов пропустил серию. Он уже тренируется с командой?

    – Он пока не тренируется, – сказал Билялетдинов.

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