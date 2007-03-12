Данис Зарипов: «Сегодня была сумасшедшая атмосфера, во многом благодаря этому мы победили»

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов подвел итоги пятого матча серии с «Амуром» (2:1) 1-го раунда Кубка Гагарина (4-1).
- Вы уже в форме?
– Вроде бы нормально себя чувствую. Бывает, что происходят ошибки, но это хоккей. Всегда это бывает время от времени. Нужно ликвидировать эти ошибки, стремиться к этому.
А по поводу результативности – нет ничего страшного. Не всегда же забивать. Важно нос не вешать. Моменты есть, нужно их использовать.
- Сегодня были полные трибуны, часто выкрикивали ваше имя. Чувствовалась поддержка?
– Конечно. Мы слышим это: и отдельные фразы, и когда все вместе кричат. Спасибо болельщикам за такую теплую поддержку. Сегодня была сумасшедшая атмосфера.
Во многом благодаря этому мы победили, дожали в концовке и забили такой красивый гол.
- Свое мнение о вратаре «Амура» Метсоле изменили после серии?
– Я видел, что он неплохо действует на последнем рубеже у «Амура». Но в плей-офф он показал себя на две головы выше. Нам было бы проще победить, если бы не он. Моментов у нас было больше.