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    Данис Зарипов: «Сегодня была сумасшедшая атмосфера, во многом благодаря этому мы победили»

    Теги Ак Барс Амур болельщики Данис Зарипов КХЛ Кубок Гагарина Татнефть-Арена

    Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов подвел итоги пятого матча серии с «Амуром» (2:1) 1-го раунда Кубка Гагарина (4-1).

    - Вы уже в форме?

    – Вроде бы нормально себя чувствую. Бывает, что происходят ошибки, но это хоккей. Всегда это бывает время от времени. Нужно ликвидировать эти ошибки, стремиться к этому.

    А по поводу результативности – нет ничего страшного. Не всегда же забивать. Важно нос не вешать. Моменты есть, нужно их использовать.

    - Сегодня были полные трибуны, часто выкрикивали ваше имя. Чувствовалась поддержка?

    – Конечно. Мы слышим это: и отдельные фразы, и когда все вместе кричат. Спасибо болельщикам за такую теплую поддержку. Сегодня была сумасшедшая атмосфера.

    Во многом благодаря этому мы победили, дожали в концовке и забили такой красивый гол.

    - Свое мнение о вратаре «Амура» Метсоле изменили после серии?

    – Я видел, что он неплохо действует на последнем рубеже у «Амура». Но в плей-офф он показал себя на две головы выше. Нам было бы проще победить, если бы не он. Моментов у нас было больше.

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