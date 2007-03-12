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    Артем Лукоянов: «Сегодня мы ощутили, что силы немного сдают. Было тяжело очень и эмоционально, и физически»

    Теги Ак Барс Амур КХЛ Кубок Гагарина Эмиль Гарипов Артем Лукоянов

    Форвард «Ак Барса» Артем Лукоянов подвел итоги пятого матча серии с «Амуром» (2:1) 1-го раунда Кубка Гагарина (4-1).

    «Спасибо всем болельщикам, которые пришли и подержали нас сегодня. Хочу сказать, что никогда не хотел бы больше встретиться с такой командой в плей-офф.

    Первый круг самый тяжелый, плюс такой долгий перелет. В Хабаровске было нормально, а сегодня мы ощутили, что силы немного сдают. Было тяжело очень и эмоционально, и физически.

    «Амур» хорошо сыграл. Понравилось, как у них играл вратарь. Ребята молодые там неплохие – они старались, бегали. В первых трех играх не работало большинство, потом оно заработало.

    Хочу отметить и Эмиля Гарипова, который тоже хорошо сыграл. В самые ответственные моменты команда действовала профессионально. Сейчас немного отдохнем, будем ждать соперника.

    Это только начало. Хорошо, что мы уже вошли в этот бой – дальше будет сложно, но мы готовы», – сказал Лукоянов.

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