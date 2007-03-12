Артем Лукоянов: «Сегодня мы ощутили, что силы немного сдают. Было тяжело очень и эмоционально, и физически»

Форвард Артем Лукоянов подвел итоги пятого матча серии с (2:1) 1-го раунда Кубка Гагарина (4-1).

«Спасибо всем болельщикам, которые пришли и подержали нас сегодня. Хочу сказать, что никогда не хотел бы больше встретиться с такой командой в плей-офф.

круг самый тяжелый, плюс такой долгий перелет. В Хабаровске было нормально, а сегодня мы ощутили, что силы немного сдают. Было тяжело очень и эмоционально, и физически.

«Амур» хорошо сыграл. Понравилось, как у них играл вратарь. Ребята молодые там неплохие – они старались, бегали. В первых трех играх не работало большинство, потом оно заработало.

Хочу отметить и , который тоже хорошо сыграл. В самые ответственные моменты команда действовала профессионально. Сейчас немного отдохнем, будем ждать соперника.

Это только начало. Хорошо, что мы уже вошли в этот бой – дальше будет сложно, но мы готовы», – сказал Лукоянов.