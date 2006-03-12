Сергей Гомоляко: «Трактор» может играть в финале Кубка Гагарина»

Бывший вице-президент «Трактора» Сергей Гомоляко поделился мнением о перспективах челябинской команды в Кубке Гагарина.

«Трактор», конечно, готов проходить в следующие раунды. Он в этом году хорошо играет, это было понятно. Тренер Гатиятулин делает свою работу, выстроил определенную тактику.

Вратари Францоуз и Демченко хорошо играют, хорошо действует большинство, пока это является залогом успеха. Если все так же продолжится, то, думаю, «Трактор» далеко пройдет.

Челябинский клуб может играть в финале Кубка Гагарина», – сказал Гомоляко.

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