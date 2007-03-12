Анвар Гатиятулин: «Победили за счет самоотдачи. Выжимали максимум из моментов, использовали их»

Главный тренер Анвар Гатиятулин подвел итоги пятого матча серии с (4:3) розыгрыша Кубка Гагарина (4-1).

– Тоже хотел бы поблагодарить Андрея Викторовича [Назарова] и его команду за эту серию. Непростая, тяжелая серия. Равная игра в каждом матче.

За счет самоотдачи. Выжимали максимум из моментов, использовали их и реализовали. Смогли победить. Также огромное спасибо болельщикам.

Как наш шестой игрок они постоянно гонят нас вперед. В тяжелые моменты ребята перестраиваются, находят свою игру.

- Что с Щехурой? И надолго ли выбыли Францоуз и Никитин?

– Никитин улетит на обследование. Будет ясно позже. Пол немного недомогает, но, думаю, после выходных в строю будет. Францоуз? Было столкновение, но, думаю, после выходных все будут в строю.

- В середине матча долго не играло звено Полыгалова. Недовольны были их действиями?

– Там меньшинство было, и у Игоря, по-моему, была проблема с коньком. Он уходил – как вернулся, опять стали играть.

- Можно ли сказать, что «Нефтехимик» сделал «Трактор» сильнее?

– Конечно. Лично для меня это огромный опыт. В том году, скажем так, поучаствовали. В этом – получилось сделать шаг вперед. Через такие игры команда сплачивается и прибавляет, – Гатиятулин.