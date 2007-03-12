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    Анвар Гатиятулин: «Победили за счет самоотдачи. Выжимали максимум из моментов, использовали их»

    Теги Нефтехимик Трактор Никита Никитин Андрей Назаров КХЛ Кубок Гагарина Пол Щехура Павел Францоуз Анвар Гатиятулин

    Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвел итоги пятого матча серии с «Нефтехимиком» (4:3) розыгрыша Кубка Гагарина (4-1).

    – Тоже хотел бы поблагодарить Андрея Викторовича [Назарова] и его команду за эту серию. Непростая, тяжелая серия. Равная игра в каждом матче.

    За счет самоотдачи. Выжимали максимум из моментов, использовали их и реализовали. Смогли победить. Также огромное спасибо болельщикам.

    Как наш шестой игрок они постоянно гонят нас вперед. В тяжелые моменты ребята перестраиваются, находят свою игру. 

    - Что с Щехурой? И надолго ли выбыли Францоуз и Никитин? 

    – Никитин улетит на обследование. Будет ясно позже. Пол немного недомогает, но, думаю, после выходных в строю будет. Францоуз? Было столкновение, но, думаю, после выходных все будут в строю. 

    - В середине матча долго не играло звено Полыгалова. Недовольны были их действиями? 

    – Там меньшинство было, и у Игоря, по-моему, была проблема с коньком. Он уходил – как вернулся, опять стали играть. 

    - Можно ли сказать, что «Нефтехимик» сделал «Трактор» сильнее? 

    – Конечно. Лично для меня это огромный опыт. В том году, скажем так, поучаствовали. В этом – получилось сделать шаг вперед. Через такие игры команда сплачивается и прибавляет, – Гатиятулин.

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