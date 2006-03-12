«Нефтехимик» – «Трактор». Францоуз получил травму после столкновения с Нестрашилом

Голкипер Павел Францоуз получил травму в четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагарина против (2:3, 3–1).

В первом периоде с ним столкнулся нападающий нижнекамцев Андрей Нестрашил, после чего чешский вратарь долго не мог подняться со льда. На тот момент он отразил 9 бросков по своим воротам из 10.

Когда он пришел в себя, то с помощью партнеров добрался до скамейки и сразу ушел в раздевалку.

Место в воротах «Трактора» занял Василий Демченко, справившийся с 27 бросками из 29.