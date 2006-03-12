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    «Нефтехимик» – «Трактор». Францоуз получил травму после столкновения с Нестрашилом

    Теги Нефтехимик Трактор травмы КХЛ Кубок Гагарина Павел Францоуз

    Голкипер «Трактора» Павел Францоуз получил травму в четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагарина против «Нефтехимика» (2:3, 3–1).

    В первом периоде с ним столкнулся нападающий нижнекамцев Андрей Нестрашил, после чего чешский вратарь долго не мог подняться со льда. На тот момент он отразил 9 бросков по своим воротам из 10.

    Когда он пришел в себя, то с помощью партнеров добрался до скамейки и сразу ушел в раздевалку.

    Место в воротах «Трактора» занял Василий Демченко, справившийся с 27 бросками из 29.

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