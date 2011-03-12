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    Александр Фролов: «Серия получилась короткой, но не стала для «Ак Барса» легкой прогулкой»

    Теги Ак Барс Амур Александр Фролов КХЛ

    Форвард «Амура» Александр Фролов прокомментировал поражение в серии от «Ак Барса» (1-4) в первом раунде Кубка Гагарина. 

    «Сезон получился хорошим, мы выполнили задачу, которую перед нами ставили. В плей-офф попали на хорошего соперника. Наверное, мы сделали все, что могли, в серии с «Ак Барсом».

    Серия получилась короткой, но она была непростой для «Ак Барса». Она не стала легкой прогулкой. Для «Амура» это большой опыт, многие ребята впервые сыграли в плей-офф. Они почувствовали атмосферу, оценили разницу между «регуляркой» и кубковыми играми.

    Посмотрим, буду ли играть дальше. Сейчас мы только закончили сезон», – сказал Фролов.

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