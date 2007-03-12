Андрей Мартемьянов: «Мы получили хороший опыт, команда билась до конца. Горжусь своими ребятами»

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов подвел итоги пятого матча серии с (1:2) 1-го раунда Кубка Гагарина (1-4).

«Соперника поздравляю с выходом в следующий раунд. Все игры были боевыми, за исключением первого матча.

Неплохо мы играли в обороне, ошибки, которые допустили, соперник моментально использовал.

На доли секунды. Мы получили хороший опыт, команда билась до конца. Горжусь своими ребятами.

У меня заканчивается контракт с «Амуром»? Насчет предложений ничего не знаю. Этим у меня занимается агент, но мы договорились, что до конца серии ничего обсуждать не будем.

Горжусь работой всего тренерского штаба», – сказал Мартемьянов.