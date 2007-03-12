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    Назаров о предстоящих выборах президента РФ: «У нас один кандидат – это Владимир Владимирович»

    Теги Нефтехимик Трактор Андрей Назаров Владимир Путин КХЛ Кубок Гагарина политика

    Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров рассказал, за кого будет голосовать на выборах президента России 18 марта 2018 года.

     – Андрей Викторович, вы не сильно расстроились?

     – Ну как не расстроился? Сильно расстроился. Наверное, надо все-таки играть с первых матчей. Мы начали играть с третьей игры. Есть над чем работать, будем стараться.

     – Почему у вас ребята такие драчливые в команде?

     – Они просто стараются и не могут по-другому.

     – За кого будете голосовать 18 марта?

     – У нас один кандидат – Владимир Владимирович, – сказал Назаров.

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