Назаров о предстоящих выборах президента РФ: «У нас один кандидат – это Владимир Владимирович»

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров рассказал, за кого будет голосовать на выборах президента России 18 марта 2018 года.

– Андрей Викторович, вы не сильно расстроились?

– Ну как не расстроился? Сильно расстроился. Наверное, надо все-таки играть с первых матчей. Мы начали играть с третьей игры. Есть над чем работать, будем стараться.

– Почему у вас ребята такие драчливые в команде?

– Они просто стараются и не могут по-другому.

– За кого будете голосовать 18 марта?

– У нас один кандидат – Владимир Владимирович, – сказал Назаров.